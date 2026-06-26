Από το 2028 αλλάζει ο χάρτης των τυχερών παιγνίων στην Αττική

Το Project VORIA στο Μαρούσι φέρνει το Καζίνο Πάρνηθας στην καρδιά της Αθήνας και μαζί με το καζίνο του Ελληνικού διαμορφώνει μια νέα εποχή για την αγορά gaming στην Ελλάδα.

Η ελληνική αγορά καζίνο βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γνωρίσει από τη δεκαετία του 1990, όταν ξεκίνησε η σύγχρονη ανάπτυξη των επίγειων καζίνο στη χώρα. Οι εξελίξεις που δρομολογούνται στην Αττική αναμένεται να αλλάξουν όχι μόνο τη γεωγραφία του κλάδου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η αγορά των τυχερών παιγνίων τα επόμενα χρόνια.

Κομβικό σημείο αυτής της μετάβασης αποτελεί το Project VORIA, η επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι, η οποία θα φιλοξενήσει τη νέα έδρα του Καζίνο Πάρνηθας από το 2028. Το νέο συγκρότημα θα συνδυάζει καζίνο, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, συνεδριακές εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας, εστίασης και αναψυχής, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό διεθνών προδιαγραφών.

Την ίδια στιγμή, στα νότια προάστια, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό προχωρά ως μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, η Αττική θα διαθέτει δύο μεγάλα ολοκληρωμένα casino resorts διεθνών προδιαγραφών, γεγονός που αναμένεται να μεταβάλει τις ισορροπίες στην αγορά των τυχερών παιγνίων και να δημιουργήσει νέες προκλήσεις τόσο για τους παρόχους όσο και για την Πολιτεία.

Η μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας αλλάζει τα δεδομένα

Η μετακίνηση του Καζίνο Πάρνηθας από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας στο Μαρούσι αποτελεί μια ιστορική αλλαγή για τον κλάδο. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια το καζίνο λειτουργούσε σε μια περιοχή με περιορισμένη προσβασιμότητα, εξυπηρετώντας κυρίως συγκεκριμένο κοινό. Η νέα εγκατάσταση, δίπλα σε μεγάλους οδικούς άξονες, εμπορικά κέντρα, επιχειρηματικές περιοχές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και να προσελκύσει νέες κατηγορίες πελατών.

Το νέο καζίνο θα διαθέτει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, VIP αίθουσες, εστιατόρια και μπαρ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες μονάδες gaming στη χώρα. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα τοποθεσία θα επιτρέψει στο καζίνο να διευρύνει σημαντικά τη βάση των επισκεπτών του, αξιοποιώντας την άμεση πρόσβαση από το σύνολο του λεκανοπεδίου.

Το Ελληνικό δημιουργεί έναν δεύτερο υπερτοπικό πόλο gaming

Παράλληλα, το καζίνο του Ελληνικού αναμένεται να αποτελέσει τον δεύτερο μεγάλο πυλώνα της αγοράς στην Αττική. Το μοντέλο που ακολουθείται βασίζεται στα διεθνή Integrated Resort Casinos, δηλαδή σε αναπτύξεις που συνδυάζουν καζίνο, πολυτελή ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγικές υποδομές.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε αγορές όπως η Σιγκαπούρη, το Λας Βέγκας και το Μακάο, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη της αγοράς τυχερών παιγνίων αλλά και την προσέλκυση υψηλής δαπάνης επισκεπτών. Η λειτουργία δύο τέτοιων μονάδων στην Αττική δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τον ελληνικό κλάδο καζίνο, ο οποίος μέχρι σήμερα βασιζόταν κυρίως σε περιφερειακές μονάδες και σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης.

Η επόμενη ημέρα για την αγορά και το κανονιστικό πλαίσιο

Οι αλλαγές, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στις επενδύσεις. Η δημιουργία δύο μεγάλων ολοκληρωμένων καζίνο στην Αττική αναμένεται να ανοίξει τη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθεί το κανονιστικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η λειτουργία νέων casino resorts τέτοιου μεγέθους ενδέχεται να καταστήσει αναγκαίες παρεμβάσεις στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των καζίνο, ζητήματα αδειοδότησης, τη φορολογία, τα όρια λειτουργίας, καθώς και τις υποχρεώσεις των παρόχων σε θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού και προστασίας των παικτών.

Παράλληλα, έντονο είναι το ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ επίγειων και διαδικτυακών παιγνίων, καθώς η ελληνική αγορά online gaming συνεχίζει να καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ΕΕΕΠ αναζητά το μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η επόμενη ημέρα για την αγορά των τυχερών παιγνίων βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η ανεξάρτητη αρχή καλείται να διαχειριστεί μια αγορά που αλλάζει ραγδαία, με νέες επενδύσεις, διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η ισορροπία μεταξύ επίγειων και online παιγνίων, η προστασία των παικτών, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ελέγχου, αλλά και η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της αγοράς χωρίς να υπονομεύεται η αποτελεσματική εποπτεία.

Η λειτουργία των δύο νέων mega projects στην Αττική αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τεστ για το ελληνικό μοντέλο ρύθμισης των τυχερών παιγνίων την επόμενη δεκαετία.

Μια νέα αγορά γεννιέται στην Αττική

Από το 2028 και μετά, η Αττική δεν θα διαθέτει απλώς δύο ακόμη καζίνο. Θα διαθέτει δύο ολοκληρωμένους προορισμούς gaming, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Project VORIA και το καζίνο του Ελληνικού αναμένεται να επηρεάσουν τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, τη φορολογική πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και συνολικά τη δομή της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Για πολλούς αναλυτές του κλάδου, το 2028 δεν θα σηματοδοτήσει απλώς την έναρξη λειτουργίας δύο νέων συγκροτημάτων. Θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για την ελληνική βιομηχανία gaming.