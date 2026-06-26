ΔΟΑΕ για Ιράν: «Χρειάζεται προηγμένο σύστημα επαλήθευσης για τα πυρηνικά»

Ο οργανισμός επίβλεψης «μόλις άρχισε» συνομιλίες με το Ιράν μετά την πρόσφατη προκαταρκτική συμφωνία της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Ένα σύστημα επαλήθευσης που θα είναι «πολύ προηγμένο» χρειάζεται στο Ιράν μετά την πρόσφατη σύγκρουση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα αυτή δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Ο στόχος αυτής της συμφωνίας (ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν) είναι να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν έχει αυτήν την πρόθεση», σημείωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την Ιαπωνία.

«Ωστόσο βεβαίως οι προθέσεις δεν αρκούν. Οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα επαλήθευσης πολύ προηγμένο (…) το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Επίσης σημείωσε ότι ο οργανισμός επίβλεψης «μόλις άρχισε» συνομιλίες με το Ιράν μετά την πρόσφατη προκαταρκτική συμφωνία της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον του αποθέματος ουρανίου της Τεχεράνης.

«Έγιναν αρχικές συνομιλίες (…) Αναμένουμε να επιταχυνθεί προσεχώς αυτή η εργασία», σημείωσε.

Η Τεχεράνη ανέκαθεν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, εμμένοντας ωστόσο στο δικαίωμά της στην εκμετάλλευση ενός πλήρους πυρηνικού τομέα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Βάσει νόμου που ψήφισε το κοινοβούλιο, οι ιρανικές αρχές ανέστειλαν τον Ιούλιο του 2025 τη συνεργασία με τον IAEA.

Ωστόσο τον Σεπτέμβριο δέχθηκαν να υποδεχθούν εκ νέου επιθεωρητές του οργανισμού, μετά τη συμφωνία επί ενός νέου πλαισίου και μέλη του οργανισμού έχουν μεταβεί τους τελευταίους αυτούς μήνες εκεί, περιλαμβανομένης μετάβασής τους τον Ιούνιο 2026 για να επισκεφθούν τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Ωστόσο δεν είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ