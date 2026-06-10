Δένδιας: Βασικός πυλώνας της Εθνικής Άμυνας η αμυντική καινοτομία

Η αμυντική καινοτομία δεν αποτελεί πλέον αμελητέο συμπλήρωμα της αμυντικής πολιτικής. Συνιστά βασικό πυλώνα της Εθνικής Άμυνας.

Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ».

«Η πραγματικότητα είναι ότι το ΕΛΚΑΚ δεν είναι “παιδί” μιας έμπνευσης ή μιας σκέψης ή μιας θεώρησης. Είναι “παιδί” της ανάγκης, της μεγάλης ανάγκης. Και καλείται στην πραγματικότητα να επιλύσει δύο τεράστια προβλήματα για την πατρίδα μας» εξήγησε στην ομιλία του ο κ. Δένδιας.

«Το πρώτο πρόβλημα είναι να συνδέσει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα καινοτομίας της πατρίδας μας» είπε ο κ. Δένδιας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο σύστημα «Κένταυρος» τονίζοντας ότι «είναι η απάντηση στο ερώτημα: Πώς αντιμετωπίζουμε σμήνη drones συγκεκριμένου τύπου;

«Η δεύτερη ανάγκη», συνέχισε, «είναι πώς βελτιώνουμε το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών».

«Μια φτωχή χώρα είναι πάντα μια αδύναμη χώρα. Μια χρεοκοπημένη χώρα δε -και το ζήσαμε- είναι τελείως αδύναμη χώρα. Όταν εκλιπαρείς -και το έχω ζήσει αυτό- ως υπουργός για να πληρώσεις τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, κατά τεκμήριο δεν έχεις καμιά ισχύ, καμία. Ουδείς σε υπολογίζει» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

«Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί ως ένας φορέας που διορθώνει την έλλειψη της αγοράς. Αυτά που οι Αγγλοσάξονες λένε "market failures". Το "market failure" είναι ότι το τραπεζικό σύστημα δεν έχει καμία διάθεση, καμία δυνατότητα να ενισχύσει αυτές τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ιδέες, που όμως προέρχονται από εξαιρετικά και μεγαλοφυή μυαλά» υπογράμμισε.

«Αυτό έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ και να δημιουργήσει προϊόντα που εξυπηρετούν την επιχειρησιακή ανάγκη ενός διαφορετικού συστήματος Ενόπλων Δυνάμεων που έχει μάθει να ρωτάει, και όχι να ζητάει. Και από την άλλη, να δημιουργήσει εξαγώγιμα προϊόντα για την ελληνική οικονομία και να ελαττώσει τα εισαγώγιμα στην ελληνική οικονομία.

Το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της χώρας παραμένει παθητικό. Αυτό είναι ένα επίσης πρόβλημα στα θεμέλια της εθνικής μας ασφάλειας» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Πρέπει να εξελιχθούμε, πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αυτή, λοιπόν, την ανάγκη έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ» ανέφερε.

Και προσέθεσε ότι το ΕΛΚΑΚ «αυτό το «παιδί» της ανάγκης» που «περπάτησε και μίλησε» πρέπει να συμφωνήσουμε «ότι ήρθε η ώρα να τρέξει, διότι ο χρόνος που οι διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο χρειάζονται είναι ευρύτερες χρονικά από το χρόνο εξέλιξης της καινοτομίας».

«Πρέπει να συντμήσουμε τους χρόνους, να τους συντμήσουμε πάρα πολύ» είπε και συμπλήρωσε: «Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή. Δεν λειτουργούμε εν κενώ και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την απειλή, η οποία κινείται ταχύτατα».

«Η τεχνολογία είναι το μεγάλο μας αβαντάζ. Είναι μέγας εξομοιωτής των πάντων. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μεγάλο εξομοιωτή που έχει σαν καύσιμη ύλη τα εκπληκτικά ελληνικά μυαλά, πρέπει να κόψουμε όλες αυτές τις κόκκινες λωρίδες, τα κόκκινα εμπόδια, που δεν αφήνουν να τρέξουμε» ξεκαθάρισε.

«Η τεχνολογία είναι το εργαλείο για να χτίσουμε και το ΕΛΚΑΚ είναι το εργαλείο για να κινητροδοτήσει την καινοτομία στη χώρα που είναι απαραίτητη» για την ανεξαρτησία της πατρίδας, εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε ότι πιστεύει «στη συνεργασία με άλλες χώρες», στη συνεργασία με τη Γαλλία και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη συνεργασία με το Ισραήλ αλλά και στη συνεργασία με τα διάφορα πανεπιστήμια, όπως το ΜΙΤ.

Εξήγγειλε ότι θα δημιουργηθεί μια Επιτροπή, ένα Συμβούλιο «mentoring», το οποίο «θα βοηθάει τις εταιρείες που έχουν την καλοσύνη και τα ερευνητικά κέντρα, και διδακτορικά, και τους ανθρώπους, και τους υπαλλήλους, και τους στρατιωτικούς που δουλεύουν για το ΕΛΚΑΚ, με το να τους ανοίγει “παράθυρα” θεώρησης, θέασης των νέων πραγμάτων».

Αυτό το «mentoring committee» όπως εξήγησε, θα «αποτελείται από Έλληνες καθηγητές και ερευνητές, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, πολύ καλά και προσεκτικά επιλεγμένους, ακριβώς για να μας επιτρέψουν μέσα από μια χαραμάδα, να δούμε αυτό το αύριο που υπάρχει και που δεν το βλέπουμε όλοι, παρά μόνον όταν έχει γίνει γενική πραγματικότητα».

«Πρέπει να το δούμε σε πάρα πολύ αρχικά στάδια» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε «την ανάγκη της μεταρρύθμισης, αυτού του “παιδιού” (ΕΛΚΑΚ), για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη της πατρίδας στους σύγχρονους καιρούς».

Και συμπλήρωσε: «Όμως, αυτό δεν αλλάζει ένα πολύ βασικό πράγμα που δικαιούται να έχει κάθε μάνα και κάθε πατέρας. Είμαι πολύ υπερήφανος, για το ΕΛΚΑΚ, όπως είμαι και πολύ υπερήφανος για την “Ατζέντα 2030” και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με την παρουσίαση του εταιρικού απολογισμού των δύο ετών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό του, Παντελή Τζωρτζάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της Κυβέρνησης Θάνος Ντόκος, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΣ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ, αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο αντιναύαρχος ε.α. και πρώην πρόεδρος του ΕΛΚΑΚ Παναγιώτης Λυμπέρης, επίτιμοι αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, πρέσβεις και μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών, ακόλουθοι Άμυνας, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα ο πρόεδρος του NATO Innovation Fund Dr. Ari Kristinn Jónsson, ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας της Γαλλίας (Agence de l'Innovation de Défense - AID) Nicolas Cordier-Lallouet, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) Άντα Λυμπεροπούλου, ο διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γιώργος Καρυδάκης, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ Βάιος Λάππας, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη Αθηνά Δεσύπρη μέλη του ΔΣ του ΕΛΚΑΚ, εκπρόσωποι εταιρειών Αμυντικής Τεχνολογίας κά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ