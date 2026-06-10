UKMTO: Φωτιά στο μηχανοστάσιο τάνκερ ανοικτά του Ομάν - Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι

Φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου Settebello με σημαία Παλάου καθώς έπλεε ανοικτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου Settebello με σημαία Παλάου καθώς έπλεε ανοικτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, αναφέροντας ένα θύμα και δύο αγνοούμενους μεταξύ των μελών του πληρώματος.

«Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πετρελαιοφόρο έστειλε σήμα για φωτιά στο μηχανοστάσιο και ότι βρίσκονται επί τόπου για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του πληρώματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του UKMTO.

Το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 20 μιλίων βορειοανατολικά της πόλης Σοχάρ του Ομάν.

Δεν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ