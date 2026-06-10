Ειδήσεις | Διεθνή

UKMTO: Φωτιά στο μηχανοστάσιο τάνκερ ανοικτά του Ομάν - Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
UKMTO: Φωτιά στο μηχανοστάσιο τάνκερ ανοικτά του Ομάν - Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου Settebello με σημαία Παλάου καθώς έπλεε ανοικτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου Settebello με σημαία Παλάου καθώς έπλεε ανοικτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, αναφέροντας ένα θύμα και δύο αγνοούμενους μεταξύ των μελών του πληρώματος.

«Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πετρελαιοφόρο έστειλε σήμα για φωτιά στο μηχανοστάσιο και ότι βρίσκονται επί τόπου για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του πληρώματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του UKMTO.

Το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 20 μιλίων βορειοανατολικά της πόλης Σοχάρ του Ομάν.

Δεν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ChatGPT δείχνει εκλογές το 2027 - Σενάρια για νέο ανασχηματισμό - Ο ένας ψάχνει τον άλλον στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΤΕ: Η επόμενη μέρα της Telekom φέρνει AI στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες - Ποιοι εξοφλούν και ποιοι θα ζητούν αναδρομικά

tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider