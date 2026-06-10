Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων - Οκτώ συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (10/6) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ, στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης για την αποδόμηση του κυκλώματος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, αναπτύσσοντας παράνομη δράση στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και φυσίγγια

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, επτά άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια και αποθήκες έχουν βρεθεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.