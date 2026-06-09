H BoE προειδοποιεί για απάτες με fake βίντεο που δείχνουν τον Νάιτζελ Φάρατζ να κλωτσά τον Μπέιλι

Μια εικόνα που κυκλοφόρησε σήμερα δείχνει τον Φάρατζ να εμφανίζεται να κλωτσά τον Μπέιλι ενώ ο τελευταίος βρίσκεται στο πάτωμα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε σήμερα το κοινό να είναι σε εγρήγορση για απάτες, έπειτα από ένα ψευδές βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποτίθεται ότι δείχνουν τον διοικητή Άντριου Μπέιλι να διαπληκτίζεται με τον ηγέτη του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, σε τηλεοπτικό πλατό.

Εικόνες που ήταν διαθέσιμες στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δείχνουν ένα υποτιθέμενο άρθρο του BBC News που προωθεί ένα σχέδιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο, θα μπορούσε να μετατρέψει 250 λίρες σε 1 εκατομμύριο λίρες μέσα σε 11 εβδομάδες.

«Δυστυχώς, ψευδείς διαφημίσεις που παριστάνουν ότι είναι της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων κεντρικών τραπεζών ολοένα και πληθαίνουν. Αυτές οι απάτες έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται με εγκληματικό τρόπο το κοινό, ιδίως ευάλωτους πολίτες, όταν αυτοί είναι συνδεμένοι με το διαδίκτυο», δήλωσε ο Μπέιλι σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας.

Σε ανάρτηση στο X αργά χθες ο Φάρατζ -του οποίου το λαϊκιστικό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις- δήλωσε: «Μπορεί να έχετε δει ορισμένα παράξενα βίντεο, προϊόν Τεχνικής Νοημοσύνης σε αυτήν την πλατφόρμα σήμερα. Ενώ εγώ και ο Άντριου Μπέιλι έχουμε τις διαφωνίες μας, εγώ ποτέ δεν θα έφτανα μέχρι εκεί!».

Μια εικόνα που κυκλοφόρησε σήμερα δείχνει τον Φάρατζ να εμφανίζεται να κλωτσά τον Μπέιλι ενώ ο τελευταίος βρίσκεται στο πάτωμα, ενώ μια άλλη δείχνει τον ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK να τραβά όπλο στρέφοντάς το προς τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας σε σκηνικό που μοιάζει με το πλατό της τηλεοπτικής εκπομπής του BBC "Question Time".

Άλλες εικόνες δείχνουν τον Φάρατζ να πετά ένα ποτήρι νερό στον Μπέιλι ή τους δύο να σπρώχνονται, με τον πολιτικό να συγκρατείται από φρουρούς ασφαλείας ή αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ