Υπ. Παιδείας: Έργα αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Τη χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Τη χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση εκτεταμένων έργων αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της Σχολής, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στόχος, όπως αναφέρεται από το υπουργείου Παιδείας, είναι «η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό».

«Με στοχευμένες επενδύσεις στις εκπαιδευτικές υποδομές, το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει ιστορικούς θεσμούς με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και της νέας εποχής των δεξιοτήτων», επισημαίνεται.

Από πλευράς υπουργείου, η εν λόγω χρηματοδότηση «επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή» του υπουργείου για τη «διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Σιβιτανίδειος Σχολή, που ιδρύθηκε βάσει της διαθήκης του εθνικού ευεργέτη Βασιλείου Σιβιτανίδη και λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί επί σχεδόν έναν αιώνα σημείο αναφοράς για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μέσα από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα που διαθέτει, προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε χιλιάδες νέους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ