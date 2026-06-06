Κικίλιας: Οι εκλογές θα κριθούν από τη δουλειά μας, όχι από τα νέα κόμματα

Ο υπ. Ναυτιλίας ξεκαθάρισε ότι πιστεύει «στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και στα στέρεα σχέδια».

«Οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές στις οποίες έχει προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας- αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλές κρίσεις όπως πανδημία, πολέμους, ενεργειακή κρίση, κλπ- πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και στους δημοσιογράφους, Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα εξαρτηθεί από τη σχέση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας με τους πολίτες και όχι από τον αριθμό ή τη σύνθεση των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας ότι «όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν, αν εμείς είμαστε εντάξει με την κοινωνία και τους πολίτες, αυτή η σχέση δεν θα μπορεί να διαρραγεί». Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη, όποτε αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές, δεν θα έχει να κάνει με κανένα κόμμα. Θα έχει να κάνει μόνο με τη δική μας σοβαρή και σκληρή δουλειά, την επαφή μας με την κοινωνία, τη σχέση και τον δεσμό με τη βάση της παράταξής μας, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που θα θέλαμε να έρθουν μαζί μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι πιστεύει «στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και στα στέρεα σχέδια», ενώ σε ερώτηση για πιθανές συνεργασίες τόνισε ότι «η στρατηγική μας είναι της πρώτης κάλπης. Η συζήτηση είναι μία και αφορά μία κάλπη, την πρώτη κάλπη και τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό και όλο το focus της παράταξής μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρώτη Κυριακή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν ή φαντάστηκαν στο μυαλό τους ότι θα συζητάμε από τώρα, τόσους μήνες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να κάνει εκλογές, για το τι θα γίνει αν στην πρώτη κάλπη δεν έχουμε τα ποσοστά τα οποία θέλουμε, αυτοί κάνουν ζημιά, κακό κάνουν στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνοντας ότι «εκλογές με ηττοπάθεια δεν γίνονται. Εκλογές γίνονται στη μάχη και με έργα, όχι με λόγια».

Ερωτηθείς για τα σενάρια που αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι πρόκειται για πρώην Πρωθυπουργό της χώρας και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο σέβεται και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει συζητήσεις περί δημιουργίας νέου κόμματος. Όπως ανέφερε, «εσείς μου μιλάτε για κόμμα, εγώ σας μιλώ για παράταξη», τονίζοντας ότι η πολιτική απάντηση βρίσκεται στη σοβαρή δουλειά, στα αποτελέσματα και στην επανασύνδεση με τους πολίτες που παραδοσιακά στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία.

Για τα εθνικά θέματα, ο Υπουργός δήλωσε ότι «η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται στα πάνελ», επισημαίνοντας ότι οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται από εκείνους που έχουν την ευθύνη της διαπραγμάτευσης και της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Όπως ανέφερε, «θα διαπραγματευόμαστε μέχρι να γυρίσει ο ήλιος ανάποδα. Καμία τέτοια δίοδος επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να κλείσει, ακόμα και με τον χειρότερό μας εχθρό στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει, σε καμία των περιπτώσεων, ότι θα γίνει έστω και μισό βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στο Δίκαιο της Θάλασσας, στα νησιά μας και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας».

Αναφερόμενος στο έργο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή και «παλεύουν νύχτα - μέρα σε αντίξοες συνθήκες και επιτελούν κρίσιμο έργο, αντιμετωπίζοντας την παράνομη μετανάστευση και την παράνομη αλιεία και σώζοντας, ταυτόχρονα, ανθρώπινες ζωές».

Για ενδεχόμενες προκλήσεις ή προβοκάτσιες από την τουρκική πλευρά, ο Υπουργός απάντησε ότι «δεν φοβάμαι τίποτε και δεν φοβόμαστε τίποτε. Σωστά έχει πει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε επαγρύπνηση. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε κανόνες εμπλοκής, έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Η ελληνική κυβέρνηση επένδυσε και επενδύει σε εξοπλισμούς. Έχουμε τις φρεγάτες μας, τα F-16, τα F-35, τα Rafale, τα μη επανδρωμένα που θα πάρουμε υποβρύχια και σκάφη επιφανείας στο Λιμενικό, το war room της Πολιτικής Προστασίας - ήδη έχουμε δημοπρατήσει και το war room του Λιμενικού Σώματος - τα drones και ό,τι απαιτείται προκειμένου να είμαστε ισχυροί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης».

Σχετικά με την επιχειρησιακή προετοιμασία για την αντιμετώπιση του μεταναστατευτικού και την ενίσχυση της επιτήρησης στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Λιβύης, δήλωσε ότι «πέρυσι είχαμε ένα drone και ένα αεροσκάφος της Frontex. Φέτος, έχουμε τέσσερα. Πέρυσι, επιχειρούσαμε στα εκατό ναυτικά μίλια, καθώς δεν είχε δοθεί άδεια από τη λιβυκή πλευρά. Φέτος, στη Δυτική Λιβύη επιχειρούμε στα δώδεκα ναυτικά μίλια και αναμένεται άδεια και για την Ανατολική Λιβύη. Πέρυσι, δεν υπήρχε αξιωματικός-σύνδεσμος του Λιμενικού Σώματος στο ελληνικό Προξενείο στην Τρίπολη. Τώρα, αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες. Είμαστε υπερπλήρεις σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του νησιού. Τον κορυφαίο αξιωματικό του Λιμενικού, που είναι υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα, τον τοποθετήσαμε στην Κρήτη, ώστε να επικοινωνεί απευθείας με την Frontex και να συντονίζει τα πλωτά και τα εναέρια μέσα του Λιμενικού».

Ο Υπουργός στάθηκε στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια», η οποία πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες εκπροσώπους του κλάδου από όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε 2.600 εκθέτες, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν αφορά μόνο τα πλοία, αλλά ένα ευρύτερο αναπτυξιακό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τη ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, τις μαρίνες, το yachting, την ενέργεια και τις λιμενικές υποδομές. «Ο συνδυασμός της θάλασσας, της ενέργειας, των ναυπηγείων, των γεωτρήσεων, των μαρινών και του yachting, της ανάπλασης των λιμενικών υποδομών και της αναβάθμισης της περιουσίας των κατοίκων, δίνει πολύ καλά πληρωμένες δουλειές για την επόμενη γενιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στις συμφωνίες και τις επενδύσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο των "Ποσειδωνίων 2026", επισημαίνοντας ότι υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των Ναυπηγείων Ελευσίνας και του λιμένα της Αμβέρσας, ενώ προηγήθηκαν νέες παραγγελίες και συμφωνίες στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στα ναυπηγεία της ONEX. Όπως τόνισε, το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ναυπηγεία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες υποδομές, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα και περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ