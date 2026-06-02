Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

Ο άνθρωπος και όχι οι πελατειακές λογικές πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής, τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Σε μια ουσιαστική παρέμβαση με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτώντας την αναβάθμιση του οδοντιατρικού εξοπλισμού των σωφρονιστικών καταστημάτων της Θεσσαλίας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού για τις Ανάγκες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», με κονδύλια από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030» ύψους 90.000 ευρώ, έχει δικαιούχο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η πρωτοβουλία αφορά στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του οδοντιατρικού εξοπλισμού στα τέσσερα σωφρονιστικά καταστήματα της Περιφέρειας (2 στη Μαγνησία και από 1 σε Λάρισα-Τρίκαλα), ανταποκρινόμενη σε πραγματικές ανάγκες που παρέμεναν επί χρόνια άλυτες.

Όπως επισημαίνεται, σε αρκετές φυλακές ο υπάρχων εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος ή ανεπαρκής, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των φυλακών Λάρισας, όπου λειτουργούσε οδοντιατρική καρέκλα δεκαετιών, η οποία είχε γίνει δωρεά από συνταξιούχο οδοντίατρο. Μέχρι σήμερα, για πολλές οδοντιατρικές πράξεις απαιτούνταν η μεταφορά κρατουμένων εκτός των σωφρονιστικών καταστημάτων με τη συνοδεία αστυνομικών, γεγονός που επιβάρυνε τόσο τις υπηρεσίες, όσο και τους ίδιους τους κρατούμενους.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική αλλαγή προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή, δίνοντας έμφαση στην υγεία, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων που αφορούν τους ανθρώπους: «Η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους φυλακισμένους αξιοπρεπή φροντίδα υγείας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει ότι η αναβάθμιση του εξοπλισμού θα επιτρέψει την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων οδοντιατρικών υπηρεσιών εντός των σωφρονιστικών δομών, εξυπηρετώντας μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων και μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη μεταγωγών. Η παρέμβαση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, περιορίζοντας τις μετακινήσεις για λόγους υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η χρηματοδότηση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, την αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών, την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

«Δεν είναι ανάγκη όλα τα έργα να είναι μεγάλα για να είναι σημαντικά. Η πολιτική έχει νόημα όταν εντοπίζει πραγματικές ανάγκες και δίνει λύσεις. Ο άνθρωπος και όχι οι πελατειακές λογικές πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών», τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να επενδύει σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική προστασία, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα για τον άνθρωπο δεν σταματά στα όρια καμίας κοινωνικής ομάδας.