Ρουμανία: Πλήγμα ρωσικού drone σε πολυκατοικία - Εξετάζεται η ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

H Ρωσία «ξεπέρασε ένα ακόμη όριο» με το drone που έπληξε τη Ρουμανία. Όλη η διεθνής κατακραυγή και τα επόμενα βήματα που εξετάζονται.

Ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη, με το υπ. Άμυνας να «ενημερώνει τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones».

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι έχει εντοπίσει επανειλημμένες παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, 2 καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων». Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι ο σύνολο της γόμωσης του ρωσικού drone ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην Ουκρανία, κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια τη νύχτα, ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Διεθνής κατακραυγή

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας δηλώνοντας ότι «η Ρουμανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και δεν θα δεχτεί, υπό καμία περίπτωση, να μεταφερθεί στους πολίτες της ο πόλεμος επιθετικότητας που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Ο άνευ προηγουμένου χαρακτήρας του γεγονότος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική αντίδραση – σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο», τόνισε.

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε ο Ρουμάνος πρόεδρος. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεσμεύτηκε για την «απόλυτη αλληλεγγύη» της Συμμαχίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Παρασκευή με τον κ. Νταν, καταδικάζοντας τη Ρωσία για τη συντριβή του ντρόουν στη χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία.

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων. Θα ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones». «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Συνεχίζουν να στοχεύουν αμάχους και υποδομές πολιτών σε όλη την Ουκρανία, απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού πολέμου τους δεν σταματούν στα σύνορα» τόνισε.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ καταδίκασε μια «απερίσκεπτη εισβολή» στο ρουμανικό έδαφος, αν και δεν κατηγόρησε ρητά τη Ρωσία για το περιστατικό. «Στεκόμαστε στο πλευρό του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, της Ρουμανίας, και καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της», υπογράμμισε, δεσμευόμενος: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, μίλησε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρουμανίας για το περιστατικό και «συμφώνησαν να παραμείνουν σε ιδιαίτερα στενή επαφή μεταξύ τους, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό και εξετάζονται πιθανά πρόσθετα αμυντικά μέτρα», ανακοίνωσε το ανώτατο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

Tι προβλέπει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Η Ρουμανία αξιολογεί εάν θα επικαλεστεί ή όχι το Άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ το 1949, μετά και το περιστατικό με το drone που χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι. Το Άρθρο 4 προβλέπει ότι οποιοδήποτε κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει επίσημη διαβούλευση όταν απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Ουσιαστικά αποτελεί τον μηχανισμό συναγερμού για να ξεκινήσουν συζητήσεις εντός του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σχετικά με μια απειλή.

Η Ρουμανία έχει επίσης ζητήσει από το ΝΑΤΟ να λάβει μέτρα για να «επιταχύνει τη μεταφορά δυνατοτήτων καταπολέμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στην επικράτειά της, σύμφωνα με πηγές. Η Συμμαχία «θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», υποσχέθηκε η εκπρόσωπός της, Άλισον Χαρτ.

Πολλές πηγές στο ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για το αν το Βουκουρέστι θα ζητούσε έκτακτες διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συμμαχίας. Αυτή η κίνηση θα απέχει ακόμη πολύ από την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στην 77χρονη ιστορία της Συμμαχίας, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 έχουν ζητηθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Την πρώτη φορά αμέσως μετά την εισβολή το 2022, μία φορά από την Πολωνία μετά από εισβολές ρωσικών drones, και μία φορά από την Εσθονία μετά την παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Ρουμανία, τονίζοντας ότι η ενότητα της Ευρώπης και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ». Ο Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι η Ουγγαρία καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» όλες τις επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό και οδηγούν στην παραβίαση του εδάφους και του εναέριου χώρου ενός κυρίαρχου κράτους μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Ρουμανία. «Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση σχετικά με το περιστατικό με το drone, καλώ σε αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τις σκληρές δηλώσεις και ζητώ για άλλη μια φορά την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Φίτσο.