Διχασμένη η Ιταλία για την ενδεχόμενη «συνδεδεμένη συμμετοχή» της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διχασμένη εμφανίζεται η ιταλική κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την γερμανική πρόταση για καθεστώς «συνδεδεμένης συμμετοχής» της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «η Ρώμη τάσσεται υπέρ μιας πορείας η οποία θα οδηγήσει την Ουκρανία εντός της Ένωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλες υποψήφιες χώρες, ότι υπάρχουν τα Βαλκάνια».

«Για μας τα Βαλκάνια αποτελούν προτεραιότητα. Η Ουκρανία και η Μολδαβία πρέπει να ακολουθήσουν έναν συγκεκριμένο δρόμο, πρέπει να καταπολεμήσουν την διαφθορά και να σεβαστούν τους κανόνες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ΕΕ . Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για να τις βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, όμως, έχει διαφορετική άποψη και σε γραπτή ανακοίνωσή της ανέφερε σχετικά:

«Η Λέγκα είναι εντελώς αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από το ότι δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις- τις οποίες άλλες χώρες διαθέτουν ή βρίσκονται πολυ κοντά στο να τις αποκτήσουν έπειτα από χρόνια προσπαθειών- η είσοδος του Κιέβου στην Ένωση θα αποτελούσε μια τεράστια οικονομική και κοινωνική ζημιά».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και το κόμμα της «Αδέλφια της Ιταλίας» έως τώρα δεν έχουν λάβει επίσημα θέση. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η Μελόνι θα προσπαθήσει να στείλει ένα θετικό μήνυμά στην Ουκρανία -αλλά χωρίς άμεσες δεσμεύσεις- και ότι ειναι πιθανό να αναφερθεί αναλυτικά στο όλο θέμα λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης και 19ης Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ