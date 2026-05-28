Ο Τσίπρας κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ». Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα.

Κατά την προσέλευσή του στον Άρειο Πάγο συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγιου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Κατά την αποχώρησή του από τον Άρειο Πάγο, ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη δημοκρατία και για μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της διασποράς.

Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο myelas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι κι αισιόδοξοι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, είμαστε χαρούμενοι όπως είπα διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σ' αυτόν τον τόπο».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων «τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη;», ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ