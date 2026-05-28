Γεραπετρίτης: «Να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού»

Την «ανάγκη της τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην Άτυπη Συνάντηση «Gymnich» των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό. «Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε.

«Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως, σημαίνει αλληλεγγύη, και αλληλεγγύη όλων των κρατών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συμμαχία και να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη, «στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, να αναπτυχθεί μια πολιτική, η οποία θα είναι 360 μοιρών, θα κοιτάζει συνολικά τον κόσμο και ιδίως τον Παγκόσμιο Νότο».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν της ΕΕ με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, «δύο εξαιρετικά κρίσιμες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση», ανέφερε ο υπουργός.