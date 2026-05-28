Βρετανία: Υψηλό το ποσοστό ανεργίας - Έκθεση τονίζει τον κίνδυνο για μια «χαμένη γενιά»

ο ποσοστό της ανεργίας στους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να αυξάνεται εκτός εάν ληφθούν μέτρα.

Το ποσοστό της ανεργίας στους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσει να αυξάνεται εκτός εάν ληφθούν μέτρα, εντείνοντας τον κίνδυνο μιας «χαμένης γενιάς» στη χώρα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σήμερα, περίπου ένας στους οκτώ νέους (ηλικίας 16 έως 24 ετών) «βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης» και αυτός ο αριθμός κινδυνεύει να «αυξηθεί σε έναν στους έξι μέσα σε πέντε χρόνια ή σε 1,25 εκατομμύρια νέους» συνολικά, σύμφωνα με αποσπάσματα από τη σημερινή προδημοσίευση της έκθεσης.

«Η εγκατάλειψη του σχολείου δεν είναι πλέον προσωρινή. Για πάρα πολλούς νέους, γίνεται μόνιμη. Κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με μια χαμένη γενιά», δήλωσε ο Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργός των Εργατικών υπό τον Τόνι Μπλερ και συγγραφέας της μελέτης που ανατέθηκε από την κυβέρνηση.

Η «έκρηξη της απασχόλησης» που βίωσε το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δεκαετίες έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό τους νέους πίσω, ιδίως επειδή οι θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, ειδικά στον τομέα της φιλοξενίας, έχουν μειωθεί, τονίζει το έγγραφο.

Η έκθεση αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι 84% των νέων που επηρεάζονται θα ήθελαν να βρουν εργασία ή να εκπαιδευτούν, αλλά εκτιμά ότι «το κράτος πρόνοιας επιδεινώνει την αδράνεια»: «Το 2024-25, για κάθε λίρα που δαπανάται για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, περίπου 25 λίρες δαπανήθηκαν για κοινωνικά επιδόματα».

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ σε άρθρο γνώμης στους Times, δεσμεύεται να «ηγηθεί μιας προσπάθειας ολόκληρης της κοινωνίας για να αλλάξει αυτό, να καταργηθεί το κατεστημένο και να δημιουργηθεί μια νέα συμφωνία για τους νέους».

«Οι δυσκολίες που επισημαίνονται στην έκθεση Μίλμπερν έχουν επισημανθεί εδώ και καιρό από τις επιχειρήσεις», σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους τα Βρετανικά Εμπορικά Επιμελητήρια. «Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να λάβει επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος».

Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αυξήθηκε ελαφρώς τους τρεις μήνες έως τα τέλη Μαρτίου, φτάνοντας το 5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ