Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στην Ζυρίχη - Τρεις τραυματίες

Newsroom
Ένας άντρας 31 ετών τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη της Ελβετίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται.

Τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Allah Akbar».

Τα τρία θύματα είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

