Ισραήλ: Μία στρατιώτης σκοτώθηκε από drone της Χεζμπολάχ που έφερε εκρηκτικά

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι μία εκ των στρατιωτών του σκοτώθηκε χθες, Τετάρτη, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Χεζμπολάχ, που έφερε εκρηκτικά, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ανεβάζοντας σε 24 τον αριθμό των Ισραηλινών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Μαρτίου.

Η λοχίας Ρότεμ Γιανάι, 20 ετών, «έχασε τη ζωή της στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο βόρειο Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός σε σύντομη ανακοίνωση.

Η Γιανάι σκοτώθηκε από drone με εκρηκτικά της Χεζμπολάχ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνολικά 24 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 23 στρατιώτες και ένας πολίτης, εργολάβος του στρατού, ύστερα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ