Αλέξανδρος Βαρβέρης: Ο μέσος χρόνος απονομής συντάξεων είναι σαράντα ημέρες

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζουν το Δημόσιο και την ασφάλιση βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Δρ. Αλέξανδρου Βαρβέρη, Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Όπως επισήμανε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, με τον μέσο χρόνο απονομής να ανέρχεται πλέον στις σαράντα ημέρες, ενώ πλέον οι συντάξεις του Δημοσίου εκδίδονται μέσα στον ίδιο μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική είναι η συμβολή της τεχνολογίας και της αυτοματοποίησης τόσο στις παροχές όσο και στις συναλλαγές με τους πολίτες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Βαρβέρη, ο ρόλος του εργαζομένου παραμένει πολύτιμος, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση και κρίση.

Ως εκ τούτου, ο κ. Βαρβέρης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος φόβου για απομόνωση των εργαζομένων λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, καθώς, όπως τόνισε, «η τεχνολογία γεννά ανάγκες και οι ανάγκες δημιουργούν δουλειές. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε φοβικά τις αλλαγές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες αμοιβές».

Για τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η νέα γενιά στο Δημόσιο αποτελεί συνώνυμο της ανανέωσης και του δυναμισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιοι φορείς είναι πλέον έτοιμοι να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές και εργασιακές αλλαγές, αξιοποιώντας νέα εργαλεία διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά τις μεταβολές που επιφέρει η τεχνολογία, στον δημόσιο τομέα παραμένει κυρίαρχη η λογική να μη μείνει κανείς πίσω στις εξελίξεις, ακόμη και οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Κατά τον κ. Βαρβέρη, το Δημόσιο κινείται με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο. Όπως σημείωσε, ο διαχωρισμός του ασφαλιστικού συστήματος συνεχίζει να διευκολύνει την απονομή των συντάξεων, ενώ καθοριστική θεωρείται και η αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε σειρά διαδικασιών τα επόμενα χρόνια.