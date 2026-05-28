Τσάπαλος: Έως τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά παιδί – Ξεκινά το Μητρώο Επιδομάτων

Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80%-85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις στο ντίζελ, το συνολικό πακέτο στήριξης για τον Ιούνιο φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια, με αποτέλεσμα οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα να λαμβάνει 450 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, με ανώτατα όρια για άγαμους τα 39.000 ευρώ (με ένα παιδί) και για έγγαμους τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε περίπτωση σφάλματος, προβλέπεται διαδικασία ένστασης, αν και όπως επισημαίνεται, «η πιθανότητα λάθους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς τα στοιχεία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις».

Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές.

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ με drones και τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Τσάπαλος, ξεκινά εκτεταμένο κύμα ελέγχων της ΑΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Οι έλεγχοι θα γίνουν με ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και χρήση drones, με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

στην επαναληψιμότητα των ελέγχων (επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις ίδιες περιοχές),

και στη μη εντοπιότητα των κλιμακίων, ώστε να αποφεύγονται σχέσεις με τοπικούς παράγοντες.

Έρχεται το Μητρώο Επιδομάτων – Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Εντός Ιουνίου τίθεται σε πιλοτική λειτουργία το Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών, ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει στο κράτος να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ποιοι λαμβάνουν επιδόματα.

Στόχος είναι:

να εντοπίζονται άμεσα περιπτώσεις καταχρηστικής λήψης,

αλλά και να διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς στο μέλλον το κράτος θα ενημερώνει αυτόματα για τα επιδόματα που δικαιούνται.

«Θέλουμε το κράτος να λέει στον πολίτη τι δικαιούται, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος», επισημάνθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπ. Οικονομικών.