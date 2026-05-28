Χρυσό και χάλκινο μετάλλιο σε σπουδαστή της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Αγρινίου

Σημαντική διάκριση πέτυχε ο σπουδαστής της ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ Αγρινίου Παναγιώτης Θεοδοσίου στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Junior Hairdressing & Barber Awards 2026»

Σημαντική διάκριση πέτυχε ο σπουδαστής της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ Αγρινίου Παναγιώτης Θεοδοσίου στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Junior Hairdressing & Barber Awards 2026», που διοργανώθηκε από τη HairProf σε συνεργασία με την Κλαδική Ομοσπονδία Κομμωτών Ελλάδος, κατακτώντας δύο μετάλλια.



Ο σπουδαστής διαγωνίστηκε με νέους επαγγελματίες και συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα σε κατηγορίες που αναδεικνύουν σύγχρονες τεχνικές κομμωτικής, αποσπώντας χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Junior Fashion Men’s Modern Haircut and Hairstyle» και χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία «Junior Old School Hairstyle».



Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα δημιουργικότητας, τεχνικής κατάρτισης, αφοσίωσης και συστηματικής προσπάθειας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.





Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας για την προετοιμασία και τη στήριξη του σπουδαστή, καθώς και στον εργοδότη του, Χρήστο Ζολώτα, απόφοιτο της ίδιας Σχολής και ιδιοκτήτη της επιχείρησης «The MEN’S ROOM», για τη συμβολή του στην επαγγελματική του εξέλιξη και την υποστήριξη της συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του Σωτήρη Σιάσου, επίσης αποφοίτου της Σχολής και επαγγελματία του κλάδου, ως μοντέλου στη διαγωνιστική διαδικασία.



Η ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Αγρινίου συνεχίζει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε διαγωνισμούς και δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την επαγγελματική εμπειρία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα των νέων επαγγελματιών.



Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, συνεχάρη τον σπουδαστή για τη σημαντική του επιτυχία και δήλωσε:



«Η διάκριση του σπουδαστή της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Αγρινίου αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της ποιοτικής δουλειάς που πραγματοποιείται στις σχολές της ΔΥΠΑ και της υψηλής κατάρτισης που λαμβάνουν οι νέοι μας. Η ΔΥΠΑ επενδύει δυναμικά στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη μαθητεία, ενισχύοντας διαρκώς τις ευκαιρίες για σύγχρονη κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ουσιαστική σύνδεση με την απασχόληση. Τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων των σχολών της επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να εντάσσονται στην αγορά εργασίας με αξιώσεις και προοπτικές».



Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας πανελλαδικά. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας προσφέρουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

