Αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν νέες επιθέσεις στο Ιράν, ενώ οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά προς την κατεύθυνση τεσσάρων πλοίων που αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Stoxx 600 χάνει 0,52% στις 624.86 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,21% % στις 6,057.28 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,77% στις 25,194 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει πτώση 0,94% στις 10,402 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,42% στις 8.173 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,21% στις 103,14 μονάδες ενώ ο IBEX 35 υποχωρεί 0,36% στις 624,58 μονάδες.

Μετοχές της ισπανικής eDreams σημειώνουν άνοδο 7% στις αρχές των συναλλαγών, ενώ ο τίτλος του πολωνικού ενεργειακού γίγαντα Orlen ενισχύεται κατά 2,4%, μετά την ανακοίνωση πως τα προσαρμοσμένα κέρδη στο α΄ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22,8%.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο και ότι «θα του δώσουμε κάθε ευκαιρία να πετύχει», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν «την διπλωματική οδό μέσω διαπραγματεύσεων».

Βέβαια, ο Ντ. Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ελέγξει τα κρίσιμο Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Ενώ ένα δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε δεσμευτεί να αποκαταστήσει την εμπορική κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός από την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αναφορά για ένα μνημόνιο κατανόησης ήταν «μια πλήρης κατασκευή».

Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το MS Now την Τετάρτη. Αυτές οι ενέργειες ήταν «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εκεχειρίας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις εξελίξεις.