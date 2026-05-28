Κίνα: Σταθερή ανάπτυξη ο τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας διατήρησε σταθερή και συνεχή την ανάπτυξή του στο πρώτο τετράμηνο του 2026.

Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας διατήρησε σταθερή και συνεχή την ανάπτυξή του στο πρώτο τετράμηνο του 2026, επιδεικνύοντας καταναλωτική ζωτικότητα μέσω της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές, Τρίτη, το υπουργείο Εμπορίου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου οι διαδικτυακές πωλήσεις λιανικής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην Κίνα κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6%. Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών μέσω του διαδικτύου συνεισέφεραν σε ποσοστό 72,2% στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων λιανικής των καταναλωτικών αγαθών.

Οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου αυξήθηκαν 12,2% κατά την ίδια περίοδο, ενώ η διαδικτυακή συναλλακτική αξία των μεταλλικών και χημικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 34,8% και 12,2% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ