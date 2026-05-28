Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιο profit taking με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Επιφυλακτικά κινούνται την Πέμπτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται σε ήπια αρνητικό έδαφος, ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το διεθνές κλίμα συνεχίζει να υπαγορεύεται από τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς τα νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας καθιστούν λιγότερο πιθανή μια άμεση συμφωνία ΗΠΑ-Τεχεράνης. Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου επιβαρύνει το κλίμα και στις αγορές ομολόγων.

Ενώ λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριζε ότι η συμφωνία με το Ιράν ήταν ουσιαστικά ολοκληρωμένη, τώρα οι εξελίξεις κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση, με τον ίδιο μάλιστα να δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμη κι αν το Ιράν επιχειρούσε να τις χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης. Με άλλα λόγια, το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει είναι ότι οι ΗΠΑ ούτε βιάζονται για μια συμφωνία, ούτε θα διστάσουν να επιστρέψουν σε πολεμική δράση. Το γεγονός ότι βομβάρδισαν ξανά ιρανικές θέσεις χθες το βράδυ εντάσσεται πλήρως σε αυτή την εικόνα.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να δούμε πραγματική εξομάλυνση της κατάστασης. Σε αυτό το κλίμα, Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν σήμερα απώλειες της τάξης του 0,2%-0,4%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί 0,9%.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αυριανή αναδιάρθρωση δεικτών, κι έτσι στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, τόσο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που εισέρχεται στον MSCI Greece, όσο και η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ, και βεβαίως οι τίτλοι των τραπεζών, του ΟΤΕ και της Allwyn.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.356,38 μονάδες με απώλειες 0,58%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών και προερχόμενος από έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,28% στις 2.700,22 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι ΕΤΕ και Eurobank υποχωρούν περί του 1,5%, ακολουθεί η Alpha Bank με απώλειες 1,39% στα 3,83 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν οι Τρ. Πειραιώς (-0,91%), Τρ. Κύπρου (-0,69%) και Optima (-0,47%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2 με 34 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 67 σε αρνητικό και 46 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 49,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,60 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.