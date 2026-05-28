Αυστραλία: Η κυβέρνηση προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του αμερικανικού κολοσσού 3Μ για PFAS

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του αμερικανικού κολοσσού καταναλωτικών αγαθών 3M (Scotch, Post-it κτλ), κατηγορώντας τον ότι ρύπανε στρατιωτικές βάσεις με τη χρήση ενός αφρού πυρόσβεσης που περιείχε «αιώνια χημικά» (PFAS).

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Μισέλ Ρόουλαντ.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ζητεί από την αμερικανική επιχείρηση 3M αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1,23 δισεκατομμύριο ευρώ), δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υφυπουργος Άμυνας Πίτερ Καλίλ.

Η κυβέρνηση ελπίζει έτσι να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκλήθηκε από τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), τα «αιώνια χημικά», σε 28 αυστραλιανές βάσεις.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι προσέφυγε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, δηλώνοντας ότι η 3M γνώριζε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονταν με τον υδατικό αφρό της που σχηματίζει μεμβράνη (AFFF) για την κατάσβεση πυρκαγιών και δεν τους είχε αποκαλύψει.

«Η 3M έδωσε εγγυήσεις όσον αφορά την επεξεργασία (ρύπων) και την περιβαλλοντική ασφάλεια που αποδείχθηκαν ασύμβατες με αυτό που γνώριζε εκείνη την εποχή η επιχείρηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν ήδη αποσύρει 200.000 τόνους PFAS από το έδαφος λόγω του κινδύνου για τους πληθυσμούς, εξήγησε εξάλλου ο υφυπουργός Άμυνας Καλίλ.

Σε δήλωση που απέστειλε στο AFP, η 3M δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά των κατηγοριών αυτών μέσω της δικαστικής οδού».

«Η 3M δεν παρασκεύασε ποτέ PFAS στην Αυστραλία και σταμάτησε να πωλεί τα εν λόγω προϊόντα στην Αυστραλία εδώ και περίπου δύο δεκαετίες», αναφέρει γραπτώς εκπρόσωπος της εταιρείας στην απάντησή της.

Σχεδόν άφθαρτες, οι PFAS, οι οποίες χρησιμοποιούνται μαζικά στη χημική βιομηχανία, συσσωρεύονται με τον καιρό στον αέρα, το έδαφος, τα νερά των ποταμών, τις τροφές έως και στο ανθρώπινο σώμα, εξ ου και έχουν λάβει το προσωνύμιο «αιώνια χημικά».

Αυτές απαντώνται μεταξύ άλλων στα αντικολλητικά τηγάνια, τις συσκευασίες τροφίμων ή τα υφάσματα.

Προσφυγές

Οι PFAS ελέγχονται ολοένα και περισσότερο σε όλον τον κόσμο λόγω των επιβλαβών επιπτώσεων που έχουν ορισμένες στην υγεία.

Τον Φεβρουάριο, γύρω στους χίλιους ανθρώπους ζήτησαν από την 3M αποζημιώσεις για την έκθεσή τους σε ρυπογόνα απόβλητα ενός χημικού εργοστασίου, σε δίκη στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο.

Στις ΗΠΑ, ο όμιλος της Μινεσότα 3M είχε αποδεχθεί το 2023 να καταβάλει έως και 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να δοθεί τέλος στις αγωγές από δημόσια δίκτυα διανομής πόσιμου νερού που είχαν μολυνθεί με PFAS. Ο υδατικός αφρός της που σχηματίζει μεμβράνη, που χρησιμοποιήθηκε από τους πυροσβέστες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, είχε βρεθεί ιδιαιτέρως στο στόχαστρο.

Οι αυστραλιανές δυνάμεις κατήργησαν σταδιακά τους αφρούς που περιέχουν PFAS το 2004, αλλά αυτές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στο περιβάλλον γύρω από πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανέφερε πέρυσι κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας. Μια κοινότητα Αβοριγίνων που ζει κοντά σε μια βάση έχει εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους για την υγεία.

Τον Μάιο 2023, η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε διευθετήσει με φιλικό διακανονισμό συλλογική αγωγή που είχε ασκηθεί μετά τη φερόμενη χρήση σε στρατιωτικές βάσεις «αιώνιων χημικών», τα οποία φέρεται να ρύπαναν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ