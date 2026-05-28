Ευελιξία πληρωμών με τις υπηρεσίες της tbi bank προσφέρει το e-shop.gr

Με τη λύση Buy Now, Pay Later, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν αγορές από 20€ έως 800€ και να επιλέγουν να πληρώσουν με 3 ή 4 άτοκες δόσεις, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική τους κάρτα.

Η tbi bank, η challenger τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πρώτη πλήρως ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το e-shop.gr, ένα από τα μεγαλύτερα online marketplaces στη χώρα, προσφέροντας στους καταναλωτές σύγχρονες και ευέλικτες επιλογές πληρωμής χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Με τη λύση Buy Now, Pay Later, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν αγορές από 20€ έως 800€ και να επιλέγουν να πληρώσουν με 3 ή 4 άτοκες δόσεις, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική τους κάρτα.

Για αγορές μεγαλύτερης αξίας, από 300€ έως 10.000€, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω διαδικασίας έγκρισης χρηματοδότησης, με αποπληρωμή σε 3 έως 60 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο, ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται 30 ημέρες μετά την αγορά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εύκολα και γρήγορα, απευθείας στο checkout του e-shop.gr, ενώ όλες οι πληρωμές και η διαχείριση των δόσεων πραγματοποιούνται με ασφάλεια μέσα από το tbi bank app, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και φιλική εμπειρία χρήσης.

Παράλληλα, από τις 20 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου, οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από την προωθητική ενέργεια, μέσω της οποίας θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 20€ στο καλάθι για αγορές άνω των 300€.

Ο Κωνσταντίνος Τοβίλ, Market Leader, tbi bank Ελλάδος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το e-shop.gr ενισχύει τη δέσμευσή μας για καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Προσφέρουμε ευέλικτες επιλογές πληρωμής, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, απολαμβάνοντας μια γρήγορη και απρόσκοπτη εμπειρία αγορών».