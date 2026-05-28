Πιερρακάκης για Τσίπρα: «Όταν θες να ανεβάσεις ένα νέο έργο, πρέπει να αλλάζεις και σενάριο»

Αιχμές για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν άκουσε κάτι πραγματικά νέο από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός σημείωσε ότι «όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο».

Ο ίδιος σχολίασε ότι όσα παρουσιάστηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό ήταν «μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο» και «μια επανάληψη πολλών πραγμάτων που είχαν ειπωθεί και στο παρελθόν».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε με χιούμορ και στην ονομασία του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), τονίζοντας: «Το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι ότι αν το κόμμα λέγεται ΕΛΑΣ, τότε η νεολαία του θα λέγεται ΕΠΟΝ». Πρόσθεσε, δε, πως «αυτοί οι εμφυλιοπολεμικοί συνειρμοί δεν είναι και πολύ ευχάριστοι. Είμαστε στο 2026, δεν χρειάζεται. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε, το πλήρωσε με αίμα. Κυριολεκτικά στο παρελθόν, μεταφορικά στη συνέχεια».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ομιλία του κ. Τσίπρα παρέπεμπε περισσότερο στο παρελθόν παρά σε μια νέα πολιτική πρόταση. «Δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει στο 2026», επεσήμανε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ειδικά και σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας πως δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του. «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας», υποστήριξε. Αν και, αποσαφήνισε ότι δεν υποτιμά καμία πολιτική πρωτοβουλία και αναμένει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις. «Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ καμία πολιτική πρόταση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις προτάσεις. Αλλά περιμένω να ακούσω την ουσία, το τι έχουμε να πούμε», υπογράμμισε.