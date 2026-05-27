Γαλλία: Τα ποσοστά καπνίσματος κυμαίνονται σε «ολοένα και χαμηλότερα» επίπεδα

Η μείωση των νόμιμων πωλήσεων καπνού συνεχίστηκε στη Γαλλία το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Γαλλικό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτησιογόνες Συμπεριφορές (OFDT), σε ένα πλαίσιο ποσοστών καπνίσματος που κυμαίνεται σε «ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα».

Ο όγκος πωλήσεων καπνού σε καπνοπωλεία, τα οποία έχουν αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης καπνού στη Γαλλία, «μειώθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με το 2024», ανέφερε το OFDT στην ετήσια έκθεσή του για το θέμα.

Ωστόσο, οι γαλλικοί συνοριακοί νομοί επηρεάστηκαν λιγότερο από αυτή τη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, κυρίως, εφάρμοσαν σημαντικές αυξήσεις φόρων μειώνοντας το φορολογικό πλεονέκτημα που προσέλκυε Γάλλους καπνιστές στις περιοχές τους.

Οι συνολικές πωλήσεις στη μητροπολιτική Γαλλία μέσω καπνοπωλείων ανήλθαν σε 30.165 τόνους το 2025, σε σύγκριση με 32.846 τόνους ένα χρόνο πριν.

Ενώ οι πωλήσεις τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα μειώθηκαν το 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι πωλήσεις ναργιλέ, καπνού πίπας, πουρόφυλλων (blunts, δηλαδή χειροποίητων τσιγάρων κάνναβης, όπου το φύλλο καπνού αντικαθιστά το κλασικό τσιγαρόχαρτο) και άλλου καπνού για κάπνισμα αυξάνονται.

Ένα άλλο εύρημα από το OFDT: το κάπνισμα μειώνεται στη Γαλλία. Λιγότεροι από ένας στους πέντε ενήλικες ηλικίας 18 έως 75 ετών ανέφεραν ότι κάπνιζαν καθημερινά το 2024, αντιπροσωπεύοντας «το μικρότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2000», τονίζει το OFDT στην έκθεσή του.

Αυτή η τάση παρατηρείται και στους νέους. Ενώ 30,8% των μαθητών Λυκείου κάπνιζαν καθημερινά το 2010, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,6% το 2024. Ωστόσο, η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των μαθητών Λυκείου συνεχίζει να αυξάνεται. «Η Γαλλία συγκαταλέγεται πλέον στις 10 περίπου χώρες, κυρίως σκανδιναβικές, όπου το καθημερινό κάπνισμα είναι κάτω από 5%», σημειώνει το OFDT.

Αυτό συνοδεύεται από αύξηση των πωλήσεων υποκατάστατων στο πλαίσιο θεραπείας διακοπής καπνίσματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ