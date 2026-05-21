Metlen: Iστορικά υψηλό κύκλο εργασιών αναμένει το 2026

Το 2026, η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1,0 δισ. – €1,15 δισ. για το σύνολο του έτους.

Ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών για το σύνολο του έτους αναμένει να επιτύχει η Metlen το 2026, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος 1 δισ. ευρώ – 1,15 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των βασικών στρατηγικών της προτεραιοτήτων στους Κλάδους της Ενέργειας και των Μετάλλων, ενώ συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες στους τομείς των Υποδομών, της Άμυνας και των Circular Metals.

Όπως επισημάνθηκε στο Trading Update Α’ Τριμήνου 2026, η Metlen κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για τη χρονιά, αντανακλώντας τη δυναμική πορεία στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, καθώς και τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεών της κατά τη διάρκεια του έτους και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η Metlen θα πραγματοποιήσει σήμερα την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος (09:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Αρτέμιδος 8, στο Μαρούσι, 151 25, Αθήνα.