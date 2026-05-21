Η Elikonos Capital επενδύει στην Akritas SA

Η AKRITAS διαθέτει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από τη θετική δυναμική της αγοράς δομικών υλικών και προϊόντων ξύλου.

Η Elikonos Capital ανακοινώνει την πραγματοποίηση επένδυσης στην AKRITAS S.A. μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF. Η AKRITAS αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, με παρουσία από το 1977, και είναι σήμερα η σημαντικότερη ελληνική παραγωγός εταιρεία μοριοσανίδων (particleboards), κατέχοντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά αγορά προϊόντων επεξεργασμένης ξυλείας και επενδεδυμένης μοριοσανίδας. Η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα στον Έβρο, εξυπηρετώντας ένα ευρύ δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επένδυση της Elikonos 3 θα υποστηρίξει το επενδυτικό πλάνο της AKRITAS, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ενίσχυση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η AKRITAS εστιάζει στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή, με επίκεντρο την επαναχρησιμοποίηση ξύλου, την αξιοποίηση βιομάζας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στην ακριτική περιοχή του Έβρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Ο Τάκης Σολωμός, Partner της Elikonos Capital, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη διοίκηση της AKRITAS και ειδικά με την κα. Λουκία Σαράντη, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τη μακροχρόνια πορεία και εξέλιξη της εταιρείας. Η AKRITAS αποτελεί μια ιστορική ελληνική βιομηχανία με ισχυρή παραγωγική βάση, ηγετική θέση στην αγορά και ξεκάθαρο επενδυτικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αξιοποιώντας τις τάσεις της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής μετάβασης και των βιώσιμων δομικών υλικών.»

Η κα. Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AKRITAS, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Elikonos Capital σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για την AKRITAS. Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια».

Το Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με κεφάλαια ύψους € 200.0 εκατ., επενδύει με στόχο την ενίσχυση αναπτυσσόμενων ελληνικών εταιριών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με ισχυρές προοπτικές εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από κορυφαίους θεσμικούς φορείς, μεταξύ των οποίων:

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα και αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικής υποστήριξης, η Elikonos Capital, που δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα € 300.0 εκατ. με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών, ενισχύει συστηματικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας νέους ηγέτες στις διεθνείς αγορές.