Επιστολή Τζαβέλλα για την κλήτευσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

«Δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών», αναφέρει στην τετρασέλιδη επιστολή ο εισαγγελέας τους Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, για κλήτευσή του σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στην επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κοινοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επικαλείται το άρθρο 26 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ) αλλά και την Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 1/2011 που έχει αποφανθεί σχετικά.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζαβέλλας υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τη δικαστική ηγεσία της χώρας για θέματα όμως που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της διαφάνειας» σύμφωνα με τον ΚτΒ. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στην Απόφαση 1/2011 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως «η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης, προς ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική» σε αντιδιαστολή «της υποχρεωτικής προσέλευσης σε αυτήν άλλων λειτουργών του κράτους».