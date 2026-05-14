Domotel Kastri: Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ΣΕΤΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Domotel Hotels & Resorts ανακοινώνει την πιστοποίηση βιωσιμότητας του ξενοδοχείου Domotel Kastri, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της σε υπεύθυνες πρακτικές φιλοξενίας.

Η Domotel Hotels & Resorts ανακοινώνει την πιστοποίηση βιωσιμότητας του ξενοδοχείου Domotel Kastri, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της σε υπεύθυνες πρακτικές φιλοξενίας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας METRON Sustainable Tourism by ΣΕΤΕ, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η διαδικασία βασίστηκε σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση νερού

Διαχείριση αποβλήτων

Εργασιακά θέματα

Κοινωνικά θέματα

Η διαδικασία περιλάμβανε αναλυτική αξιολόγηση μέσω της πλατφόρμας METRON και κατάθεση τεκμηριωμένων στοιχείων για το έτος 2024, τα οποία ελέγχθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria.

Η επίτευξη της πιστοποίησης προϋποθέτει συνολική βαθμολογία άνω του 70% και ελάχιστη επίδοση 50% σε κάθε πυλώνα, προδιαγραφές που το Domotel Kastri κάλυψε επιτυχώς.

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη στρατηγική του ξενοδοχειακού ομίλου Domotel για ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις βιωσιμότητας της Domotel Hotels & Resorts, επισκεφθείτε το www.domotel.gr.