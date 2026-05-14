Η ιαπωνική DNP που έβαλε στο «ραντάρ» της την Austriacard - Τα επόμενα βήματα

Ο ιαπωνικός τεχνολογικός κολοσσός των 8 δισ. ευρώ που θέλει να αποκτήσει την ελληνικών συμφερόντων Austriacard. Το premium της δημόσιας πρότασης και τα ισχυρά μεγέθη.

Αιφνιδίασε χθες την αγορά η ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της ελληνικών συμφερόντων Austriacard από την ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP), μια εταιρεία που μέχρι σήμερα μόνο οι μυημένοι στον χώρο των secure technologies και των industrial technologies γνώριζαν σε βάθος. Η δεύτερη ανάγνωση της κίνησης, ωστόσο, από παράγοντες του κλάδου, έκανε λόγο για μια συμφωνία με έντονο στρατηγικό αποτύπωμα, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς ομίλους της Ιαπωνίας επιχειρεί να αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας με ελληνικές ρίζες, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη σε πολλαπλούς τομείς.

Ποια είναι η DNP

Για τους μη γνωρίζοντες η DNP έχει μακρά ιστορία στον χώρο. Ιδρύθηκε το 1876 στο Τόκιο και για 150 χρόνια αξιοποιεί την εμπειρία της στην εκτύπωση, την τεχνολογία πληροφοριών και τη βιομηχανική παραγωγή για την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων σε πελάτες παγκοσμίως.

Πρόκειται για έναν τεχνολογικό και βιομηχανικό όμιλο με περίπου 36.000 εργαζομένους και δραστηριότητες που εκτείνονται από τα smart cards και τις λύσεις authentication μέχρι τα semiconductor materials, τα secure data systems και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Αν και ιστορικά συνδέθηκε με την εκτύπωση, τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί σε έναν όμιλο υψηλής τεχνολογίας με ισχυρή παρουσία σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας που επιτυγχάνει να αυξάνει σταθερά τα κέρδη του καθώς μεταφέρει το βάρος της ανάπτυξης σε high-tech δραστηριότητες υψηλότερου περιθωρίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ετήσιες πωλήσεις της DNP ξεπερνούν το 1,45 τρισ. γιεν (περίπου σε 7,8–7,9 δισ. ευρώ με τρέχουσες ισοτιμίες) ενώ τα συνολικά assets ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ.

Μέρος των προαναφερθέντων πωλήσεων της προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία μέσω θυγατρικών και εξειδικευμένων μονάδων παραγωγής και τεχνολογίας.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι έχουν οδηγήσει κατά διαστήματα διεθνείς αναλυτές να χαρακτηρίσουν την DNP ως έναν «κρυφό» τεχνολογικό κολοσσό της Ιαπωνίας. Για το 2026 δε η εταιρεία επιλέχθηκε από το ιαπωνικό υπουργείο οικονομίας ως «DX Stock 2026», δηλαδή ως μία από τις κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες της Ιαπωνίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση AI.

Οι λόγοι της δημόσιας πρότασης

Υπό το πρίσμα του μεγέθους της, η πρόθεση της ιαπωνικής εταιρείας να αποκτήσει την Austriacard - που ξεκίνησε ως Inform Λύκος - ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την ίδια την εταιρεία αλλά και προς το οικοσύστημα τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω της.

Σημειωτέον ότι η Austriacard, εισηγμένη σε Αθήνα και Βιέννη, έχει και αυτή ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της παρουσία τα τελευταία χρόνια, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε secure printing, λύσεις ψηφιακής ταυτοποίησης, banking cards, ψηφιακό μετασχηματισμό και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ελληνική εταιρεία δε, έχει ισχυρή παρουσία σε fintechs, neobanks και digital banks σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε λύσεις citizen identity στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία παρουσιάστηκαν χθες και αποτέλεσαν ουσιαστικά και το βασικό μήνυμα της διοίκησης προς την αγορά κατά την τηλεδιάσκεψη των αναλυτών.

Σημειωτέον ότι τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard αυξήθηκαν κατά 8%, στα 89,4 εκατ. ευρώ, το EBITDA ενισχύθηκε κατά 11%, στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άλμα 61% έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρονιάς, φτάνοντας τα 4,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση η εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με βελτίωση του EBITDA και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω χαμηλότερου δανεισμού αλλά και ευνοϊκότερου φορολογικού συντελεστή.

Το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο τομέας των Digital Technologies, κατέγραψε ανάπτυξη 83% χάρη στα έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού Δημοσίου. Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει ήδη συμβασιοποιήσει έργα συνολικής αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατ. ευρώ απομένουν να αναγνωριστούν από το δεύτερο τρίμηνο και μετά. Δεδομένης της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης ωστόσο η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ελληνικό Δημόσιο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον ιδιωτικό τομέα και επενδύοντας σε λύσεις GenAI και AI offerings, με την διοίκηση να επισημαίνει ως δείγμα την πρώτη υλοποίηση του προϊόντος GaiaB στη Μέση Ανατολή.

Κατά το α' τρίμηνο ισχυρή παρέμεινε και η εικόνα σε Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου η εταιρεία επωφελείται από τη δυναμική των fintechs και των digital banks. Η περιοχή Western Europe, Nordics & Americas κατέγραψε ανάπτυξη 21% στα έσοδα και αύξηση EBITDA κατά 45%, με περιθώριο EBITDA σχεδόν 19%. Όσο για τις ΗΠΑ, η Austriacard ολοκληρώνει το δεύτερο personalization center της στο Salt Lake City, επένδυση που θα της επιτρέψει να εξυπηρετεί μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να καλύπτει τόσο τη δυτική όσο και την ανατολική ακτή.

Τα επόμενα βήματα

Να θυμίσουμε ότι η δημόσια πρόταση της DNP προβλέπει τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά και αποτιμά την Austriacard περίπου στα 364 εκατ. ευρώ. Η προσφερόμενη τιμή ενσωματώνει premium άνω του 20% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση και περίπου 45% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όγκο συναλλαγών εξαμήνου.

Στην πράξη η συναλλαγή θεωρείται ήδη σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη δεδομένου ότι υπάρχει δέσμευση του βασικού μετόχου της, Νικόλαου Λύκου που κατέχει το 74,6% των μετοχών να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση ενώ το όριο αποδοχής διαμορφώνεται στο 75%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της Austriacard στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, το επόμενο βήμα είναι η δημοσίευση του επίσημου πληροφοριακού δελτίου της δημόσιας πρότασης, με την αγορά να υποδεικνύει τα μέσα Ιουλίου ως το πρώτο βασικό ορόσημο της διαδικασίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής βέβαια τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το σίγουρο είναι ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, όταν ολοκληρωθεί, θα προσφέρει στην DNP πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με ισχυρή τεχνογνωσία σε secure payments, identity solutions και digital transformation. Για την Austriacard, από την άλλη πλευρά, η είσοδος σε έναν όμιλο του μεγέθους της DNP δημιουργεί προοπτικές επιτάχυνσης της διεθνούς ανάπτυξης, ενίσχυσης του R&D και διεύρυνσης της παρουσίας της σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο CEO της Austriacard, Εμμανουήλ Κόντος, περιέγραψε τη δυνητική συνένωση των δύο εταιρειών ως τη δημιουργία «ενός ξεκάθαρου παγκόσμιου ηγέτη στους τομείς της ασφαλούς ταυτοποίησης, των καρτών πληρωμών, των ασφαλών chips και των αξιόπιστων τεχνολογικών υπηρεσιών».