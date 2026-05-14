Ξεκινά η πρώτη πανελλαδική εκστρατεία για τον εμβολιασμό σε κάθε ηλικία

Περισσότερα από 20 λοιμώδη νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο ακόμα και το θάνατο προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού που δεν είναι μόνο για τα βρέφη και τα παιδιά καθώς υπάρχουν εμβόλια και για εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους τα οποία προστατεύουν σε κάθε ηλικία.

Από όλες τις πολιτικές υγείας ο εμβολιασμός έχει τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα με κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε προγράμματα εμβολιασμού να επιστρέφει στο Σύστημα Υγείας τουλάχιστον 10 ευρώ.

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη καταγράφονται 100.000 θάνατοι από ασθένειες, που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και πως οι ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό στις ηλικίες 50-64 ετών, κοστίζουν 1 τρισ. δολάρια ετησίως σε απώλεια παραγωγικότητας στις οικονομίες των G20.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει ένα γενναιόδωρο και άρτιο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και ένα μεγάλο προϋπολογισμό για τα εμβόλια, ύψους 215 εκατ. ευρώ και πως σε πείσμα της διεθνώς δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ο προϋπολογισμός αυτός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αν χρειαστεί. Τα εμβόλια έχουν συμβάλει με το καθοριστικότερο τρόπο στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες, σώζοντας 154 εκατ. ζωές με το τελευταίο ήμισυ του αιώνα.

Όπως επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαβάζοντας ιστορία έμαθε πως στην αρχαία Περσία, τον 5ο π.Χ. αιώνα οι εύποροι Πέρσες (ονόματι μεγιστάνες) γνώριζαν τα παιδιά τους αφού εκείνα έκλειναν τα πέντε χρόνια ζωής. Αυτό αποτελούσε παράδοση, γιατί ήταν τόσο υψηλή η βρεφική και νηπιακή θνησιμότητα από πολλές λοιμώξεις που ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δεν έφτανε ποτέ την ηλικία των 5 ετών. Έτσι λοιπόν οι Πέρσες άνδρες περίμεναν να περάσουν το κρίσιμο κατώφλι της 5ετούς επιβίωσης για να σφίξουν στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

Πώς θα οδηγηθούμε στην εξάλειψη νέων κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Από τη δική της μεριά, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε πως εάν κάνουμε στα παιδιά μας (αγόρια και κορίτσια) το εμβόλιο HPV και ταυτόχρονα οι γυναίκες στην ενήλικη τους ζωή συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε τα νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη έκανε ειδική μνεία για το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών.

Τα εμβόλια για τους μεσήλικες και τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας αποτελούν σημαντικό εργαλείο «υγιούς γήρανσης» την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 45% του πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Ωστόσο παρά το σημαντικό τους αποτύπωμα στη δημόσια υγεία τα εμβόλια δέχονται τα τελευταία χρόνια ισχυρές αμφισβητήσεις.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε στην πατρίδα μας ένας στους τρεις πολίτες δεν γνωρίζει ότι τα εμβόλια δεν αφορούν μόνο τα βρέφη και τα νήπια. Ένα άλλο 30% θεωρεί τον εαυτό του «άτρωτο» και πως δεν χρειάζεται εμβόλια και ένα τελευταίο 30% δηλώνει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στους γιατρούς, μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ανάμεσα σε όλους αυτούς βρίσκονται και οι πολυάσχολοι άνθρωποι -που διαρκώς πληθαίνουν γιατί αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάζουν πέρα- που ομολογούν πως δεν βρίσκουν το χρόνο να εμβολιαστούν, γιατί διαρκώς τρέχουν για κάποια επαγγελματική ή οικογενειακή υποχρέωση. Κομβικής σημασίας για την ευκολότερη πρόσβαση στα εμβόλια είναι η δυνατότητα εμβολιασμού στα φαρμακεία, που έχει συμβάλλει για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη για την γρίπη.

Ένα επιτυχημένο σποτ για τον ιό RSV αύξησε κατακόρυφα τον εμβολιασμό των μεσήλικων

Ειδικά για τον εμβολιασμό των μεσήλικων και ηλικιωμένων έναντι του ιού RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός), ο καθηγητής πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας επεσήμανε πως υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένο το τηλεοπτικό σποτ με το ζευγάρι ηθοποιών από το σίριαλ «το σόι σου» και γι αυτό θα επαναληφθεί και την επόμενη σεζόν των εποχικών ιώσεων. Οι πολίτες ταυτίστηκαν με τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς και προσήλθαν μαζικά να εμβολιαστούν.

Επίσης, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θα προχωρήσει μία ανταλλαγή πρωτοκόλλων με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο οι πνευμονολόγοι να δέχονται στο ιατρείο τους πολλούς ασθενείς που παράλληλα έχουν καρδιολογικό πρόβλημα και αντίστοιχα οι καρδιολόγοι να δέχονται στα ιατρεία τους πολλούς ασθενείς οι οποίοι έχουν και αναπνευστικό πρόβλημα.

Επίσης, ο καθηγητής Στέλιος Λουκίδης θύμισε ότι δεν υπάρχει επιτυχημένη εμβολιαστική κάλυψη για την φυματίωση στους ενηλίκους και ότι το εμβόλιο που γνωρίζουμε ως BCG είναι μόνο για την προστασία των μικρών παιδιών και των βρεφών από την φυματιώδη μηνιγγίτιδα και γίνεται σε περιοχές όπου η φυματίωση είναι ενδημική.

Στην Ελλάδα, ο καθολικός εμβολιασμός έχει καταργηθεί από το 2016, καθώς η χώρα θεωρείται χαμηλού κινδύνου, και πλέον χορηγείται κυρίως σε νεογνά και παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Προστασία για τους ενηλίκους δεν υπάρχει και επιπλέον η φυματίωση μόνο ξεχασμένη νόσος δεν είναι, με το μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας να αφορά την πολυανθεκτική φυματίωση. Από τα αληθινά «ξεχασμένα» νοσήματα, με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα αρκετά κρούσματα κοκκύτη και διεθνώς έχουν επιστρέψει κρούσματα (της σχεδόν εξαφανισμένης) πολυομυελίτιδας.

Πώς οι έρευνες για τον ιό RSV βοήθησαν στα πανδημικά εμβόλια

Ο καθηγητής Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων υπογράμμισε ότι βάση μελέτης που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet», τα εμβόλια για τον κορονοϊό έσωσαν μόνο τον πρώτο χρόνο της πανδημίας 20 εκατομμύρια ζωές.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ καθηγητής πνευμονολογίας Θοδωρής Βασιλακόπουλος, επεσήμανε πως η πολυετής γνώση για τον ιό RSV βοήθησε να παρασκευαστούν πιο γρήγορα τα covid εμβόλια. Η ιστορία έχει ως εξής: Πριν από αρκετές δεκαετίες οι επιστήμονες ξεκίνησαν να παρασκευάσουν ένα εμβόλιο για τον ιό RSV, αλλά όλες οι απόπειρες κατέληξαν σε αποτυχία. Ο λόγος ήταν πως χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο η πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει στο ανθρώπινο κύτταρο, με την μορφή που έχει όταν είναι συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα κύτταρα. Αργότερα, οι μελέτες έδειξαν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια πρωτεΐνη αλλά με τη διάταξη που έχει στον χώρο, όταν είναι συνδεδεμένη με τον ιό RSV. Η γνώση αυτή απέβη κρίσιμη στην covid πανδημία με συνέπεια μα επιταχυνθεί η ανάπτυξη των covid εμβολίων, καθώς αμέσως δοκιμάστηκε η πρωτεΐνη-ακίδα με την μορφή που έχει όταν είναι συνδεδεμένη με τον κορονοϊό.

Σε ποιους απευθύνεται η νέα εκστρατεία «μάθε τη γυμνή αλήθεια για τον εμβολιασμό»

Για την διάδοση του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία, η GSK Ελλάδος, με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υλοποιεί μία καμπάνια ενημέρωσης με μήνυμα: «Μάθε την γυμνή αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με το γιατρό σου».

Η εκστρατεία ενημέρωσης εξηγεί πως σε όποια ηλικία κι αν είσαι δεν πρέπει να αμελήσεις τον εμβολιασμό σου γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις ούτε στην ηλικία ούτε στο φύλο. Οι άνθρωποι που δεν εμβολιάζονται μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται αλλά παραμένουν εκτεθειμένοι και είναι σαν να κυκλοφορούν γυμνοί.