Δεσμευτική συμφωνία της Theon για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της γαλλικής Merio

Σε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 80% της γαλλικής εταιρείας MERIO SAS κατέληξε η Theon International Plc, μέσω σύμβασης αποκλειστικότητας με τη RPL Développement, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Merio. Όπως ανακοινώθηκε, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την οριστικοποίηση των τελικών συμβατικών εγγράφων και την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 80% της Merio σε αποτίμηση που χαρακτηρίζεται ευνοϊκή σε σχέση με την κερδοφορία της εταιρείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η γαλλική εταιρεία αναμένεται να καταγράψει το 2026 έσοδα που θα υπερβούν τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) εκτιμώνται άνω των 3,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα, καθώς και τα βασικά στελέχη της Merio, θα παραμείνουν στις θέσεις τους και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας της.

Η Merio, η οποία ιδρύθηκε το 2014 και εδρεύει στο Saint-Paul-Trois-Châteaux της Γαλλίας, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων επιτήρησης υψηλών επιδόσεων. Τα προϊόντα της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και σε εφαρμογές διττής χρήσης.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναπτύσσει συμπαγή και αρθρωτά συστήματα ανάρτησης (gimbal) με γυροσκοπική σταθεροποίηση, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε εναέριες, επίγειες αλλά και αναδυόμενες θαλάσσιες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων συστημάτων και κατευθυνόμενων πυρομαχικών. Τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο και αξιοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των χρηστών.

Η Merio απασχολεί περίπου 40 εξειδικευμένους μηχανικούς, με υψηλή τεχνογνωσία σε τομείς όπως το hardware, το software, τα ηλεκτρονικά και οι μηχανολογικές εφαρμογές. Παράλληλα, βασίζεται σε εφοδιαστική αλυσίδα κυρίως γαλλικής και ευρωπαϊκής προέλευσης και διαθέτει ολοκληρωμένες δυνατότητες υποστήριξης μετά την πώληση, προσφέροντας λύσεις άμεσα αξιοποιήσιμες από τους πελάτες της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προϊόντα της Merio αναμένεται να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Theon, χωρίς να υπόκεινται στους εξαγωγικούς περιορισμούς των κανονισμών διεθνούς εμπορίας αμυντικού υλικού (ITAR), γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την περαιτέρω εμπορική τους αξιοποίηση σε διεθνές επίπεδο.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της Theon για περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται η διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, με έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), καθώς και η γεωγραφική επέκταση, μέσω της ενίσχυσης της παρουσίας της στη Γαλλία και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, η Theon εκτιμά ότι θα προκύψουν σημαντικές συνέργειες τόσο σε επίπεδο εσόδων, μέσω αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πελατών της για τη διείσδυση σε νέες αγορές, όσο και σε επίπεδο κόστους, μέσω ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης και καλύτερης αξιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις συνέργειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων, σε συνεργασία και με άλλες εταιρείες του ομίλου.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα στην επέκταση της εταιρείας σε νέες πλατφόρμες, επισημαίνοντας ότι η Merio διαθέτει χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία και το επιχειρηματικό μοντέλο της Theon, όπως ευελιξία, εξειδίκευση και υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Όπως ανέφερε, η συναλλαγή αναμένεται να επιταχύνει τη διαφοροποίηση των εσόδων της εταιρείας και να συμβάλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για κύκλο εργασιών ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Παράλληλα, τόνισε ότι ενισχύεται η παρουσία της Theon στη γαλλική αγορά, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές άμυνας στην Ευρώπη, καθώς και η φιλοδοξία της εταιρείας να καθιερωθεί ως σημαντικός εξαγωγέας προς τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής τεχνολογίας της Theon, Δημήτριος Μανδρίδης, υπογράμμισε ότι η ένταξη της Merio αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τις δυνατότητες του ομίλου στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για drones. Όπως σημείωσε, τα συστήματα της Merio συμπληρώνουν το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Theon, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε βαρύτερα ή χερσαία συστήματα, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό οικοσύστημα προϊόντων.

Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία θα επιτρέψει την ευρύτερη αξιοποίηση εσωτερικών τεχνικών δυνατοτήτων και οικονομιών κλίμακας, διευρύνοντας την πρόσβαση της Merio σε υποσυστήματα και κρίσιμα εξαρτήματα.

Ο πρόεδρος και διευθυντής τεχνολογίας της Merio, Rémi Plenet, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η ένταξη στον όμιλο της Theon δημιουργεί προοπτικές για σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των εμπορικών δυνατοτήτων και της παγκόσμιας παρουσίας του ομίλου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών και σε διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης αναμένεται να επιταχύνει τον κύκλο ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενώ η καθετοποίηση της προμήθειας κρίσιμων εξαρτημάτων θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.