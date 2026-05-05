Ιορδανία: Τέλος η πρόσβαση σε πορνογραφικές ιστοσελίδες με απόφαση των αρχών

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκλεισε την πρόσβαση σε όλες τις πορνογραφικές ιστοσελίδες στο βασίλειο, κυρίως για την καταπολέμηση των κινδύνων «απάτης» και «εκμετάλλευσης».

Η αρχή «έχει επικοινωνήσει επίσημα με όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως την εφαρμογή του αποκλεισμού πορνογραφικών ιστοσελίδων», δήλωσε η Λάρα αλ-Χατίμπ, μία από τους αξιωματούχους του ρυθμιστικού φορέα.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι το μέτρο έχει στόχο όλες τις «ανάρμοστες, πορνογραφικές ή παράνομες κατά τη νομοθεσία» ιστοσελίδες, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην «αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης».

Η βουλευτής Ντίμα Ταχμπούμπ, από το ισλαμιστικό κίνημα, χαιρέτισε την απόφαση: «Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που έθεσα τον Οκτώβριο του 2025, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπλοκάρει πορνογραφικές ιστοσελίδες», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

