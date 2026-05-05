Λαγκάρντ: «Καμπανάκι» για την Ευρώπη η εκτίναξη των τιμών ενέργειας

Η Λαγκάρντ δήλωσε σε συνέδριο για το κλίμα στην Φρανκφούρτη ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειας που καταναλώνει σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα.

«Καμπανάκι» κινδύνου προκειμένου η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις ενεργειακές εισαγωγές και τα ορυκτά καύσιμα αποτελεί σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ η τρέχουσα συγκυρία με τις καλπάζουσες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Λαγκάρντ δήλωσε σε συνέδριο για το κλίμα στην Φρανκφούρτη ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειας που καταναλώνει σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα ενώ παράλληλα τόνισε πως η σημερινή κατάσταση «δεν είναι βιώσιμη».

«Η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι μία υπενθύμιση του κόστους που έχει αυτή η εξάρτηση. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας προσφέρουν την πιο ξεκάθαρη οδό για την ελαχιστοποίηση των συμβιβασμών μεταξύ των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης όσον αφορά την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την προσιτή τιμή», συμπλήρωσε.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρώπης, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη και φέρνοντας την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, καθώς παλεύει με τον πληθωρισμό που κινείται πάνω από το στόχο του 2%.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι δεδομένης της κλίμακας των κινδύνων για το κλίμα και τη φύση - «η ευρύτερη ανταπόκριση, από τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες στο σύνολό τους, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας συγκυρίας».

Όπως ανέφερε, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι επιστήμονες θεωρούν πλέον πιθανό ότι ο κόσμος θα υπερβεί το όριο των 1,5 °C που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Τέλος, δήλωσε ότι «η πράσινη μετάβαση, αν μη τι άλλο, έχει χάσει τη δυναμική της» επισημαίνοντας πως έχει καταστεί θέμα κομματικών αντιπαραθέσεων.