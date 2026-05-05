Έρευνα: 1 στους 2 νέους στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ΑΙ chatbot για πολύ προσωπικά ζητήματα

Σχεδόν ένας στους δύο νέους στην Ευρώπη έχουν χρησιμοποιήσει chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης για να συζητήσουν πολύ προσωπικά ζητήματα, καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως μια πηγή συναισθηματικής στήριξης, κατέδειξε σήμερα μία έρευνα του Ipsos BVA.

Εκ των 3.800 ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51% είπε πως ήταν «εύκολο» να συζητήσει ζητήματα ψυχικής υγείας και προσωπικά θέματα με ένα chatbox. Μονάχα το 49% έδωσε την ίδια απάντηση σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας και το 37% σχετικά με τους ψυχολόγους.

Άτομα του στενού περιβάλλοντος βρίσκονταν στην κορυφή του καταλόγου, με το 68% να λέει πως είναι εύκολο να συζητά θέματα με φίλους και το 61% με γονείς.

Στην έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμός της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής για την ιδιωτικότητα CNIL και του ασφαλιστικού ομίλου Groupe VYV, συμμετείχαν άτομα ηλικίας 11 έως 25 ετών στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία στις αρχές του 2026.

Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τις διογκούμενες ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων. Περίπου το 28% των ερωτηθέντων δήλωσε πως βρίσκεται στο κατώφλι μιας ύποπτης γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, σύμφωνα με τη μελέτη.

Περίπου το 90% όσων συμμετείχαν στην έρευνα είχε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, με πολλούς να επικαλούνται τη συνεχή διαθεσιμότητά τους και τη μη επικριτική φύση τους. Περισσότεροι από τρεις στους πέντε χρήστες περιέγραψαν την ΤΝ ως έναν «σύμβουλο ζωής» ή έναν «έμπιστο». Εντούτοις, οι ανησυχίες σχετικά με τον ψυχολογικό αντίκτυπο των εργαλείων ΤΝ αυξήθηκαν επίσης τον τελευταίο χρόνο και ειδικοί έχουν προειδοποιήσει σχετικά με τους περιορισμούς της ΤΝ να ανιχνεύει ανθρώπινα συναισθήματα και να παράσχει με ασφάλεια συναισθηματική στήριξη. Νωρίτερα φέτος, η οικογένεια ενός άνδρα από τη Φλόριντα μήνυσε την Google, υποστηρίζοντας πως το Gemini AI chatbot ⁠της συνέβαλε στην παράνοια και εντέλει στην αυτοκτονία του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν αποτελούν έκπληξη, δήλωσε ο Λούντβικ Φράνκε Φάγιεν, ένας ψυχολόγος και ερευνητής ψυχικής υγείας στο Karolinska Institutet της Στοκχόλμης.

Τα υφιστάμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να παράγουν απαντήσεις υψηλής ποιότητας, δήλωσε ο Φράνκε Φάγιεν στο Reuters, προσθέτοντας ότι η έρευνά του έδειξε ότι ακόμη και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες μπορεί να δυσκολεύονται να διακρίνουν τις συμβουλές που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη από αυτές των ανθρώπων εμπειρογνωμόνων.

Ωστόσο, προειδοποίησε κατά της εξάρτησης μόνο από τα chatbot για υποστήριξη ψυχικής υγείας, λέγοντας ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης έχουν σχεδιαστεί για αλληλεπίδραση και οι στόχοι των εταιρειών ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις ή την επαγγελματική φροντίδα», δήλωσε ο Φράνκε Φάγιεν.

«Εάν κάποιος στραφεί σε ένα chatbot αντί να μιλήσει σε έναν γονέα, έναν φίλο ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αυτό προκαλεί ανησυχία. Δεν θέλουμε η τεχνολογία να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο μόνοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ