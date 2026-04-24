Εβδομαδιαίες απώλειες 3,86% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση της οποίας απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο τίτλος της ΔΕΗ.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης για ΑΜΚ-μαμούθ, στη μετοχή διακινήθηκε όγκος 5,43 εκατ. τεμαχίων, ο μεγαλύτερος από τον Νοέμβριο του 2021, αξίας 96,8 εκατ. ευρώ – ήτοι το 34% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης. Η μετοχή της ΔΕΗ άνοιξε με έντονες πιέσεις περί του 9%, έως τα 16,95 ευρώ, οι οποίες όμως στην εξέλιξη της συνεδρίασης περιορίστηκαν αισθητά, κι έτσι ολοκλήρωσε στα 18,10 ευρώ με πτώση 2,84%. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο εκ μέρους της εισηγμένης, ενώ εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επιτυχία της ΑΜΚ και τις προοπτικές της μετοχής.

Εκτός συνόρων, μετά τα χθεσινά στοιχεία για τον PMI της Ευρωζώνης, το ενδιαφέρον στράφηκε και στην απότομη πτώση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία, στις 84,4 μονάδες (από 86,3 προηγουμένως). Εξέλιξη που, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, καταδεικνύει πόσο έντονα πλήττει τη γερμανική οικονομία το σοκ στις τιμές της ενέργειας. Και, βεβαίως, θέτει τις εκτιμήσεις για τη φετινή ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας υπό αμφισβήτηση.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο, αν και, όσο τηρείται η εκεχειρία δεν υπάρχουν φόβοι για νέες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας παραμένει η συνεχιζόμενη διατάραξη της ναυσιπλοΐας, στοιχείο που αρκεί για να συντηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Ως θετική εξέλιξη εκλαμβάνεται η παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου για ακόμη τρεις εβδομάδες, όπως και οι πληροφορίες ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, όπου είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το κλίμα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές παρέμεινε επιφυλακτικό, καθώς τόσο στο Λονδίνο, όσο και σε Φρανκφούρτη και Παρίσι, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά. Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες με απώλειες 0,66%, ανακάμπτοντας από το χαμηλό ημέρας των 2.211 μονάδων και παρά τη στιγμιαία απόπειρα για ανοδική κίνηση. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι συνολικές απώλειες του ΓΔ διαμορφώθηκαν σε 3,86%.

Σε νέες απώλειες υποχρεώθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 1,32% στις 2.558,27 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι συνολικές απώλειες του ΔΤΡ διαμορφώθηκαν σε 5,83%.Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν την Παρασκευή οι Alpha Bank και Eurobank με απώλειες 2,05% και 1,89% αντίστοιχα, η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 1,24% στα 8,28 ευρώ, ενώ Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ακολούθησαν με απώλειες 0,97% και 0,77% αντίστοιχα. Στα 9,08 ευρώ με απώλειες 0,44% το κλείσιμο της Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 56 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 33 αμετάβλητων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 282,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 28,48 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ανοδικά ξεχώρισαν οι τίτλοι των Cenergy και Helleniq Energy με κέρδη 2,24% και 1,91%, όπως και η μετοχή της Metlen που έκλεισε με άνοδο 1,45% στα 34,90 ευρώ. Ακολούθησε ο ΟΤΕ ενισχυμένος 0,77%, η Aegean με άνοδο 0,57%, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν και οι τίτλοι των Allwyn (+0,53%), Viohalco (+0,43%), Coca-Cola HBC (+0,21%) και Σαράντης (+0,14%).

Στον αντίποδα, πέραν της ΔΕΗ και των τραπεζών, πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές των ΔΑΑ (-1,76%), Motor Oil (-1,75%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,70%), Τιτάν (-1,07%), Jumbo (-1,01%), ΕΥΔΑΠ (-0,80%), Aktor (-0,72%), ElvalHalcor (-0,25%) και Lamda Development (-0,08%).