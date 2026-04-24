Το 11th HAEE Energy Transition Symposium χαράσσει την πορεία της Ενεργειακής Μετάβασης σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία μετασχηματίζουν ραγδαία τις διεθνείς αγορές, το 11th HAEE Energy Transition Symposium αναδεικνύεται στον πλέον επίκαιρο κόμβο διαλόγου για το μέλλον της ενέργειας.

Στο φετινό Συμπόσιο, με τίτλο «Strategic Energy Shifts: Policies and Politics in Transition», η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) προσκαλεί την ενεργειακή κοινότητα στην Αθήνα, από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2026, για να αναλύσει τις στρατηγικές που θα θωρακίσουν την ενεργειακή μετάβαση απέναντι στις διεθνείς αβεβαιότητες.



Οι εργασίες του Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο εμβληματικούς χώρους:

25 Μαΐου | ALBA Graduate Business School: Ημέρα αφιερωμένη στις Ακαδημαϊκές Συνεδρίες, όπου θα παρουσιαστούν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και ακαδημαικά papers.

26–27 Μαΐου | Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας: Διεξαγωγή των Κεντρικών Συνεδριών (Plenary Sessions), με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αγορά και τη δημόσια διοίκηση.

Το φετινό Συμπόσιο δεν αναλύει απλώς τις τάσεις, αλλά παρεμβαίνει στην ουσία της ενεργειακής μετάβασης. Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει την ενεργειακή της κυριαρχία, οι εργασίες του Συμποσίου επικεντρώνονται στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας, το φυσικό αέριο και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την εφαρμοσμένη πολιτική είναι πλέον το "κλειδί" για την απορρόφηση των κραδασμών από τις διεθνείς τιμές και τις γεωπολιτικές κρίσεις.



Το Συμπόσιο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.



Οι εγγραφές Early Bird έχουν ξεκινήσει και ισχύουν έως 30 Απριλίου. Εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και γίνετε μέρος της συζήτησης που οδηγεί στην αλλαγή.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αγραπίδη Παναγιώτα

Email: [email protected] 🌐 Website: www.haee.gr

