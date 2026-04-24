Σταθόπουλος: Όραμά μας να γίνουμε ο νο1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Το 2023, αποφασίσαμε να επενδύσουμε συστηματικά στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσω της Alphabet Education, είπε ο πρόεδρος της BC Partners.

Ο Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, Νίκος Σταθόπουλος, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Τα βασικά σημεία της παρέμβασής του αναφορικά με την επένδυση του Ομίλου στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα:

-Το μεγάλο βήμα το κάναμε ήδη πρώτοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων: το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα - το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης στην Αθήνα. Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο με ιστορία 80 χρόνων, διακεκριμένο διεθνώς για την έρευνά του, «συναντά» στην Αθήνα, ομολογουμένως, την πιο δυνατή ακαδημαϊκή και επιστημονική ομάδα στη χώρα, σε προγράμματα μοναδικά στο είδος τους.

-Το 2023, αποφασίσαμε να επενδύσουμε συστηματικά στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσω της Alphabet Education. Τα μεγέθη μιλούν από μόνα τους. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος οργανωμένος κόμβος διακρατικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη: 14.000 ενεργοί φοιτητές μέσω 4 δημόσιων βρετανικών πανεπιστημίων, με «δοκιμασμένες» συνεργασίες.

-Τα βρετανικά πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε, δημόσια ιδρύματα με 150 χρόνια ιστορία, με εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους παγκοσμίως, αυστηρά πρότυπα διασφάλισης εκπαιδευτικής ποιότητας, δεν εμπιστεύονται τα ισχυρά τους διεθνώς πτυχία σε οποιονδήποτε. Εμείς αυτή την εμπιστοσύνη την κερδίσαμε, και συνεχίζουμε να την εξελίσσουμε, μέσα από μια πορεία 45 χρόνων. Δεν ερχόμαστε σήμερα με εντυπωσιασμούς να ανακοινώσουμε πλάνα «είμαστε ήδη εδώ» με ένα πρότυπο οικοσύστημα διακρατικής εκπαίδευσης.