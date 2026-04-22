Ανοίγει η αυλαία για το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαία ονόματα από τη διεθνή σκηνή

Από τη γεωπολιτική και την οικονομία έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υγεία και την Επιστήμη, οι κρίσιμες εξελίξεις της νέας εποχής στο επίκεντρο των συζητήσεων, υπό τον τίτλο: “The Shock of the New”

Αυλαία για το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανοίγει σήμερα στην πόλη των Δελφών. Για τέσσερις ημέρες, έως το Σάββατο 25 Απριλίου, περισσότεροι από 1.200 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που αλλάζουν ριζικά τον κόσμο μας: από το νέο γεωπολιτικό πεδίο, την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έως τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην οικονομία, το επιχειρείν και τον κόσμο της εργασίας.

Ο τίτλος της φετινής συνάντησης «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις, η κλιματική κρίση και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο γεωπολιτικό πεδίο με έμφαση στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Μεταξύ αυτών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Την έναρξη του Φόρουμ θα κηρύξει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa. Στο Φόρουμ θα τοποθετηθούν επίσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων , μεταξύ κορυφαίων υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας, Vladis Dombrovskis. O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου θα συνομιλήσει με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για τη Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera.

Στις συζητήσεις του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Marta Kos, ο Επίτροπος για την Αλιεία και του Ωκεανούς, Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο που καλείται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Mathias Cormann.

Ακόμη, στο Φόρουμ συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Pierre Gramegna, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκης Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Gelsomina Viglioti και Ιωάννης Τσακίρης, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Για 11 συνεχή χρονιά, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενεί κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Željka Cvijanović, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama και την Α.Ε.Α. Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό.

Ακόμη το «παρών» στο Φόρουμ θα δώσουν περισσότεροι από 20 εν ενεργεία υπουργοί απ’ όλο τον κόσμο, καθώς και προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο 11ος Πρόεδρος της Τουρκίας, Abdullah Gül, o πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ehud Olmert, οι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy και Charles Michel και ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Paolo Gentiloni.

Στις συζητήσεις του Φόρουμ θα τοποθετηθούν επισης επικεφαλής και ανώτατα στελέχη από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς Ομίλους, οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγάλων τραπεζών, καθώς και Έλληνες και Διευθυντικά Στελέχη κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

