Νέες πιέσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Απώλειες 1% για τον Γενικό Δείκτη

Σε πτωτικό τέμπο κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τετάρτη, ευθυγραμμισμένο με την επιφυλακτικότητα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Παρότι η επ’ αόριστον παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρητικά λειτουργεί καθησυχαστικά για τις αγορές, σύμφωνα με ξένους αναλυτές στην πράξη αυτό το σενάριο είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία δεν θα παραταθεί και ότι σύντομα θα άρχιζαν ξανά οι βομβαρδισμοί.

Προς το παρόν, πάντως, η αβεβαιότητα παραμένει. Όσο τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, ο κίνδυνος νέου κύματος παγκόσμιου πληθωρισμού διατηρείται υψηλός, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει αμετάβλητη. Ζητά την άρση του αποκλεισμού στα Στενά ρου Ορμούζ ως προϋπόθεση για να ανοίξει ξανά το πέρασμα και να επανεκκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει πλήρη έλεγχο της θαλάσσιας οδού και θα συνεχίσει να εισπράττει τέλη διέλευσης ακόμη και μετά από ενδεχόμενη συμφωνία.

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χθες πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του Κέβιν Γουόρς, για τη διαδοχή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Γουόρς δεν ανακοίνωσε κάτι νέο, επιχείρησε να δώσει έμφαση στην ανεξαρτησία της Fed, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος σε πρόσφατη συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι θα απογοητευόταν αν ο Γουόρς δεν προχωρούσε άμεσα σε μείωση επιτοκίων μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, Φρανκφούρτη και Λονδίνο σημειώνουν ήπια κέρδη 0,23% και 0,11% αντίστοιχα, ενώ στο Παρίσι ο CAC40 κινείται σε οριακά αρνητικό έδαφος.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.238,59 μονάδες με απώλειες 0,98%.

Πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 1,31% στις 2.596,70 μονάδες. Στη σύνθεσή του ανοδικά κινείται μόνο η Τρ. Κύπρου, ενισχυμένη 0,54%. Στον αντίποδα η Alpha Bank υποχωρεί 1,92% στα 3,73 ευρώ, ΕΤΕ και Eurobank ακολουθούν με απώλειες 1,10% και 0,95% αντίστοιχα, ενώ απώλειες περί του 0,3%-0,4% καταγράφουν οι Τρ. Πειραιώς και Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,9 με 33 τίτλους να ενισχύονται, έναντι 62 που υποχωρούν και 54 που διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος εμφανίζεται εκ νέου συγκρατημένος, καθώς διαμορφώνεται σε 24,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,39 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει ανοδικά ο ΟΤΕ, με κέρδη 0,82% στα 18,45 ευρώ, ενώ με θετικό πρόσημο ακολουθούν μόνο οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn ενισχυμένες 0,39% και 0,18% αντίστοιχα.