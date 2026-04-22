Reuters: Τουλάχιστον τρία πλοία δέχθηκαν πυρά πλέοντας στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές του Reuters και τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφαλείας (UKMTO).

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διέρχονται από το στενό, αρχικά ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και στη συνέχεια ως αντίδραση στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ειδικότερα, ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία της Λιβερίας υπέστη ζημιές στη γέφυρα μετά από πυρά και ρίψη ρουκετών ενώ βρισκόταν στα βορειοανατολικά του Ομάν.

Η UKMTO σημειώνει ότι ο πλοίαρχος ανέφερε ότι πλησίασε μια πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Το πλοίο, σύμφωνα με την UKMTO, δέχτηκε στη συνέχεια πυρά. Όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν ασφαλή και δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ο πλοίαρχος του ελληνικών συμφερόντων containership ανέφερε επίσης ότι το πλοίο είχε αρχικά ενημερωθεί ότι είχε άδεια να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Η UKMTO ανέφερε αργότερα ότι ένα δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκε πυρά περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν. Το πλοίο υπό σημαία Παναμά δεν υπέστη ζημιές και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Πηγές ανέφεραν ότι ένα τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας δέχτηκε πυρά περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν, ενώ περνούσε από το Στενό του Ορμούζ. Το πλήρωμά του είναι ασφαλές, ανέφεραν οι πηγές.