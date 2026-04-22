Άκης Σκέρτσος: Η αλήθεια για τους μετακλητούς υπαλλήλους

Τι λένε τα διαχρονικά στοιχεία του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού ελληνικού δημοσίου από το 2015 έως σήμερα.

«Η επιλεκτική χρήση δεδομένων και στατιστικών, δυστυχώς, συσκοτίζει και παραπληροφορεί αντί να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη. Και η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση έχει πιαστεί πολλές φορές να «μαγειρεύει» τα στοιχεία που αφορούν τους μετακλητούς συνεργάτες/συμβούλους που προσλαμβάνονται επί θητεία από τα μέλη της κυβέρνησης, τους βουλευτές και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Ποιο το μισό ψέμμα;», αναρωτιέται ο υπουργός και συμπληρώνει: «Ότι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων του κράτους -όπου κράτος υπονοείται η κυβέρνηση και όπου μετακλητοί οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες- έχει αυξηθεί από το 2019 έως σήμερα κατά 673 (ή κατά 25%), από 2.716 τον Μάιο του 2019 σε 3.389 τον Ιανουάριο του 2026».

«Ποια η (κουτο)πονηριά και η λαθροχειρία;» συνεχίζει ο κ. Σκέρτσος και συμπληρώνει: «Δεν δίνεται επί τούτου η αναγκαία πρόσθετη πληροφορία ότι μετακλητούς υπαλλήλους δικαιούνται να έχουν βάσει της νομοθεσίας τρεις κατηγορίες κρατικών αξιωματούχων:

-Τα μέλη της κυβέρνησης (υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς)

-Οι εκλεγμένοι βουλευτές του κοινοβουλίου

-Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και γενικοί γραμματείς των δήμων».

«Επομένως για να έχουμε ακριβή εικόνα της διαχρονικής πορείας των μετακλητών υπαλλήλων θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον αριθμό τους σε κάθε επιμέρους κατηγορία ανά μήνα και έτος», τονίζει ο υπουργός.

«Ποια η αντικειμενική αλήθεια που δίνουν τα δεδομένα του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του Υπ. Εσωτερικών;», αναφέρει ο κ. Σκέρτσος και προσθέτει:

«Τον Μάιο του 2019 το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων ήταν 2.716 επιμερισμένοι ως εξής:

-1052 των μελών της κυβερνησης ΣΥΡΙΖΑ

-1085 των ΟΤΑ

-579 των βουλευτών.

Τον Ιανουάριο του 2026 το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων ήταν 3.389 επιμερισμένοι ως εξής:

-1054 των μελών της κυβέρνησης ΝΔ

-1767 των ΟΤΑ

-568 των βουλευτών.

Επομένως, οι μετακλητοί της κυβέρνησης παραμένουν πρακτικά αμετάβλητοι (+2). Οι μετακλητοί των βουλευτών έχουν μειωθεί κατά 11. Και οι μετακλητοί των ΟΤΑ έχουν αυξηθεί κατά 682».

«Γιατί συνέβη αυτή η αύξηση στους μετακλητούς των ΟΤΑ;», αναρωτιέται ο υπουργός, διότι, όπως λέει, «το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ ανταποκρίθηκε θετικά στο εύλογο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και νομοθέτησε τη δημουργία θέσης γενικού γραμματέα στους δήμους με λιγότερους από 20.000 κατοίκους όπως και τη θέσπιση θέσεων αντιδημάρχων σε μικρούς δήμους. Οι νέες αυτές θέσεις των ΟΤΑ έχουν το δικαίωμα πρόσληψης μετακλητών υπαλλήλων. Πρόκειται για αποφάσεις ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των μικρών δήμων που στερούνται μόνιμου προσωπικού για την παροχή βασικών υπηρεσιών».

Και ο υπουργός συνεχίζει με ένα ακόμα ερώτημα: «Μα με μετακλητούς υπαλλήλους υποστηρίζεται η λειτουργία των δήμων;».

Δίνοντας την απάντηση: «Από το 2019 έχουν εγκριθεί από το Υπ. Εσωτερικών 13.000 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στους ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε με όλα τα δυνατά εργαλεία ειδικά τους μικρούς δήμους της χώρας παράλληλα με την μόνιμη στελέχωσή τους».

Όπως γράφει στη συνέχεια ο κ. Σκέετσος, η κυβέρνηση το 2019 νομοθέτησε για την βελτίωση της νομιμότητας και της διαφάνειας γύρω από τις προσλήψεις των μετακλητών τρία πράγματα:

«Απαγόρευσε την πρόσληψη συγγενικών προσώπων στα πολιτικά γραφεία αξιωματούχων ώστε να γίνονται πιο αξιοκρατικές επιλογές.

Νομοθέτησε την υποχρέωση δημοσίευσης/ανάρτησης στο διαδίκτυο των στοιχείων ταυτότητας των συνεργατών των πολιτικών γραφείων για λόγους διαφάνειας.

Έθεσε για πρώτη φορά έναν οριζόντιο ενιαίο κανόνα ανώτατου αριθμού μετακλητών υπαλλήλων για όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης αντικαθιστώντας το έως τότε άναρχο καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων που ίσχυε σε κάθε υπουργείο».

Και καταλήγει γράφοντας: «Η αλήθεια επομένως είναι αυτή και μόνον αυτή. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια διαστρέβλωσης των στοιχείων αυτών αποτελεί ξεκάθαρα fake news».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ