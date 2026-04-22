Η κρίση στη Μέση Ανατολή «στενεύει» το πορτοφόλι των τουριστών

Οικονομικότερες επιλογές φαίνεται να αναζητούν οι ταξιδιώτες καθώς η προσφορά στην Ευρώπη αυξάνεται και πιέζει την πληρότητα.

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για ταξίδια το καλοκαίρι του 2026, τουλάχιστον όσον αφορά την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην καταφέρνει να κάμψει τη διάθεση για αποδράσεις. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ανησυχία για την πορεία της οικονομίας παραμένει έκδηλη, ωθώντας τους δυνητικούς ταξιδιώτες να εξετάζουν πιο οικονομικές επιλογές, να κλείνουν νωρίτερα τα ταξίδια τους αλλά και να περιορίζουν τον χρόνο παραμονής τους σε κάθε προορισμό.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα πρόσφατα στοιχεία της AirDNA για τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο για την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026. Βάσει αυτών, η γεωπολιτική αστάθεια δείχνει να μην επηρεάζει προς το παρόν τις κρατήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 8,7% σε σχέση με το 2025, παρά τις πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη άνοδος (+13,5%) καταγράφεται τον Ιούλιο, με τον Αύγουστο να ακολουθεί με αύξηση κρατήσεων κατά 9,5%. Μάλιστα, ακόμη και τον Σεπτέμβριο η ζήτηση δεν δείχνει να κάμπτεται, καθώς καταγράφει άνοδο +8,9%, καθιστώντας τον Σεπτέμβριο έναν ακόμα μήνα της «καλοκαιρινής περιόδου».

Σε αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι στρέφουν τους ταξιδιώτες σε πιο οικονομικές επιλογές, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση της πληρότητας κυρίως στα καταλύματα χαμηλότερου κόστους.

Απόρροια της συγκυρίας θεωρείται και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκράτησης, με τους ταξιδιώτες να κλείνουν νωρίτερα τις διακοπές τους, ώστε να «κλειδώσουν» τιμές και να αποφύγουν πιθανές αυξήσεις. Παράλληλα, με στόχο τον περιορισμό του κόστους, μειώνεται και η μέση διάρκεια παραμονής, καθώς από 5,09 ημέρες το 2022 έχει υποχωρήσει στις 4,45 σήμερα, ενώ ακόμη και στην κατηγορία πολυτελείας μειώθηκε από περίπου 5,6 σε 4,2 ημέρες.

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με την καλή εικόνα που εμφάνισε η χώρα μας το πρώτο δίμηνο του έτους, όπου ταξιδιωτικές εισπράξεις και αφίξεις κινήθηκαν ανοδικά, ενώ καταγράφηκε και αισθητή αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Φεβρουάριο - που παραδοσιακά θεωρείται ο ασθενέστερος μήνας της χρονιάς - αυξήθηκαν κατά 83,2%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 44,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αντίστοιχα, η μέση δαπάνη ενισχύθηκε τον δεύτερο μήνα της χρονιάς κατά 28,7% τον Φεβρουάριο και κατά 24,2% το πρώτο δίμηνο του έτους.

Αυξάνει η προσφορά, μειώνεται η πληρότητα στην Ευρώπη

Σε επίπεδο Μαρτίου, ωστόσο, με τη γεωπολιτική κρίση σε εξέλιξη, η πληρότητα φάνηκε να υποχωρεί κατά 2,5%, κυρίως λόγω αύξησης της προσφοράς. Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα καταλύματα έφτασαν τα 3,48 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 3,5%, στα 27,9 εκατομμύρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση πληρότητα να διαμορφωθεί στο 52,2%, καταγράφοντας μείωση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και επηρεάζοντας την πλειονότητα των ισχυρών ευρωπαϊκών προορισμών - από τις 20 κορυφαίες αγορές, οι 13 κατέγραψαν πτώση.

Παρά τις πιέσεις βέβαια, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 8,2%, στα 123,9 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκε στα 64,6 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,6%. Οι χώρες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης συνέχισαν να οδηγούν την ανάπτυξη για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με τη Δανία, τη Φινλανδία και την Τσεχία να συγκαταλέγονται και πάλι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών. Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Γερμανία (+8,2%), η Ιταλία (+7,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+4,4%) και η Γαλλία (+3,6%).

Εξαίρεση αποτέλεσαν η Ισπανία και η Ελλάδα, όπου οι επιδόσεις τους επιβραδύνθηκαν. Η Ισπανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση, 11,3% τον Μάρτιο και 11,7% στο πρώτο τρίμηνο, καθώς τα ρυθμιστικά μέτρα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυστηροποιούνται, με την Ελλάδα να ακολουθεί.

Πτώση της ζήτησης για την Ελλάδα

Ειδικότερα στην περίπτωση της χώρας μας, σύμφωνα με την Airdna, η εικόνα που προκύπτει είναι κάπως διαφορετική. Σε αντίθεση με τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση αύξησης της προσφοράς, ο αριθμός διαθέσιμων καταλυμάτων μειώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, από 101.223 σε 97.186. Η ζήτηση υποχώρησε ταχύτερα, κατά 8,5%, οδηγώντας την πληρότητα σε πτώση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 52,1%.

Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, οι τιμές φαίνεται να αντιστάθμισαν μέρος των απωλειών, καθώς η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,4%, στα 89,6 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 3,2%, στα 46,6 ευρώ.