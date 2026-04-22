Η Ρωσία επιτέθηκε με 215 drones στην Ουκρανία, ζημιές σε υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (⁠drones) επιτέθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη πόλη Σιζράν από επίθεση ουκρανικού drone

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠RIA Novosti μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ