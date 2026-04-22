Περσικός: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν containership ελληνικών συμφερόντων, σώο το πλήρωμα

Newsroom
Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιοι κατασκευαστές θα χτίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Πλεόνασμα 2025: Πώς το «δώρο» της Eurostat αλλάζει τον σχεδιασμό στο Μαξίμου - Στις 12:30 τα μέτρα στήριξης

Μεταβιβάσεις ακινήτων μόνο στον συμβολαιογράφο - Πώς ξεμπλοκάρουν τα κατασχεμένα

tags:
Ιράν
Πλοία
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή
