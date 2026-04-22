Νέα μέτρα στήριξης τώρα, ανάσες και φοροελαφρύνσεις για μετά. Στο τραπέζι και μόνιμα μέτρα: 300 ευρώ επίδομα συνταξιούχων, μείωση προκαταβολής φόρου και μεγαλύτερη ανάσα για ενοικιαστές. Στις 12:30 ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα.

Σήμερα η Eurostat αναμένεται να πιστοποιήσει ένα τεράστιο πρωτογενές πλεόνασμα, της τάξεως των 12 δισ. ευρώ για τη χρονιά που έκλεισε (δημοσιονομικά στοιχεία 2025 - 1η ανακοίνωση). Ουσιαστικά, ανατρέπεται έτσι η πρόβλεψη-στόχος που είχε μπει στον προϋπολογισμό για πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ καθώς, όπως πρώτο αποκάλυψε το insider.gr, θα επιβεβαιωθεί ότι θα το υπερβεί θεματικά (κατά 30% περίπου) αγγίζοντας σχεδόν το 5% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία θα ανακοινωθούν παράλληλα και από την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη σκυτάλη παίρνει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο πρωθυπουργός αναμένεται να «μεταφράσει» με δηλώσεις του την υπέρβαση του στόχου για το πλεόνασμα, σε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για άμεσες νέες παροχές, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος στις 12:30 και, εν συνεχεία, θα τις εξειδικεύσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Θέμα ωρών είναι επίσης να αναθεωρηθούν άρδην από το ΥΠΕΘΟΟ οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα με τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, το υπουργείο θα αποκαλύψει και τις νέες εκτιμήσεις της κυβέρνησης για πτώση της ανάπτυξης στο 2% (αντί 2,4% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός τον Δεκέμβριο) και την άνοδο πληθωρισμού στο 3% (αντί υποχώρησης στο 2,2%), τις οποίες θα ενσωματώνει και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα υποβάλει στις Βρυξέλλες στις 30 Απριλίου.

Ποια μέτρα έρχονται

Αυτή η θετική εξέλιξη ανοίγει ένα νέο «παράθυρο» ευελιξίας, πάντα όμως εντός των αυστηρών ορίων που επιβάλλουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ. Όπως προϊδέασε από χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιστρέψει αυτό το μέρισμα στην κοινωνία, εστιάζοντας σε όσους πιέζονται περισσότερο. Το βέβαιο όμως είναι πως οι νέες εξαγγελίες θα προσφέρουν μεν ανάσες, αλλά δεν αποτελούν το απόλυτο φάρμακο για τη συνολική εξάλειψη των οικονομικών βαρών των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το κυβερνητικό σχέδιο δεν θα βασίζεται μόνο σε άμεσα μέτρα ή έκτακτα εργαλεία, των οποίων η τρέχουσα συγκυρία επιβάλλει την ενεργοποίηση αλλά, επίσης, σε μόνιμες παροχές ή και σε δομικές, μόνιμες μειώσεις φόρων. Έτσι, εκτός από επιδότηση στο ντίζελ και στα γεωργικά λιπάσματα και μετά τον Μάιο, στο «πακέτο» μέτρων που πήρε στα χέρια του ο Πρωθυπουργός προκειμένου να επιλέξει -συνδυαστικά ή διαζευκτικά- πριν τα ανακοινώσει, περιλαμβάνονται και σταθερές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως:

- Ενίσχυση Συνταξιούχων: Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο, στα 300 ευρώ από τα 250 που καθιερώθηκε από πέρυσι τον Απρίλιο, όταν είχε ανακοινωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ -σχεδόν διπλάσιο τότε των αρχικών προβλέψεων.

- Στήριξη για Ενοικιαστές: Στο τραπέζι τέθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος επιστροφής ενοικίου ενόψει του προσεχούς Νοεμβρίου, με στόχο είτε να αυξηθεί το επιστρεφόμενο ποσό είτε να διευρυνθεί η περίμετρος των ανθρώπων που το δικαιούνται.

- Μείωση Προκαταβολής Φόρου: Αποτελεί κεντρικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και των ελεύθερων επαγγελματιών. Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης έδωσε εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε κατά τη διάρκεια «επίσκεψης – αστραπή» που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη, προϊδέαζε σε ανάρτησή του για μία νέα μείωση προκαταβολής -και σύντομα μάλιστα: Όπως ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενο μείωσης ή κατάργησης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων, «ήδη μειώσαμε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ την προκαταβολή φόρου -από την πρώτη τετραετία- την πήγαμε από το 100% στα 80% για τα νομικά, στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα. Ελπίζω να τη μειώσουμε κι άλλο στο άμεσο μέλλον», κατέληξε.

Καθώς στην κυβέρνηση επιμένουν να μην εξαντλούν εμπροσθοβαρώς όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν, όποια μέτρα από αυτά δεν «χωρέσουν» τελικά στο σημερινό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, παίρνουν σειρά προτεραιότητας για το -προεκλογικό- «καλάθι της ΔΕΘ», τον Σεπτέμβριο του 2026.