Η Φιλοξενία στο επίκεντρο της 92ης ΓΣ της HOTREC στο Κορκ της Ιρλανδίας

Ηγέτες του κλάδου της Φιλοξενίας, εκπροσωπώντας περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες, συγκεντρώθηκαν χθες στο Κορκ της Ιρλανδίας για την 92η Γενική Συνέλευση της HOTREC, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Ξενοδόχων (IHF) και την Ένωση Εστιατορίων Ιρλανδίας (RAI).

Η Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ευρωπαϊκό κλάδο Φιλοξενίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις και περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν τόσο στις επιπτώσεις που έχει για τον κλάδο η σε εξέλιξη γεωπολιτική κρίση, όσο και στις σταθερές προκλήσεις της αύξησης του λειτουργικού κόστους, της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης, και της δυσκολίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο Πρόεδρος της HOTREC και Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Η ανθεκτικότητα αποτελεί μέρος του DNA του κλάδου της Φιλοξενίας. Όμως η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί. Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν πληθωριστικές πιέσεις και περιορισμούς στις αεροπορικές διαδρομές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ασταθές λειτουργικό περιβάλλον για έναν κλάδο που αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής που να στηρίζει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις της Φιλοξενίας και του Τουρισμού και να παρέχει σαφή κατεύθυνση για το μέλλον».

Η επόμενη, 93η Γενική Συνέλευση της HOTREC θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας, από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.