ΗΠΑ: Στη σκιά του Αγάλματος της Ελευθερίας, η ομογένεια της Ν. Υόρκης τίμησε τους δεσμούς Ελλάδας–ΗΠΑ

Σε επετειακή ατμόσφαιρα και με συμβολικό πέρασμα με πλοίο μπροστά από το Άγαλμα της Ελευθερίας, εκπρόσωποι της ομογένειας, διπλωματικοί φορείς και προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε ειδική εκδήλωση στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, αφιερωμένη στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ελληνικής και Αμερικανικής Επανάστασης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 205 χρόνια από το 1821 και ενόψει της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Γεφυρώνοντας Επαναστάσεις: Ελλάδα και Αμερική — Ένα Εμβληματικό Επετειακό Ταξίδι», έγινε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ευρύτερης Περιοχής της Νέας Υόρκης και του προέδρου της φετινής ελληνικής παρέλασης, Λου Κάτσος και εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα των εορτασμών.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν η φράση «Δύο επαναστάσεις. Μια διαχρονική κληρονομιά ελευθερίας». Ο κ. Κάτσος χαρακτήρισε τη βραδιά ως μια στιγμή όπου οι παρευρισκόμενοι «δεν είναι απλώς συγκεντρωμένοι στα νερά του λιμανιού της Νέας Υόρκης, αλλά βρισκόμαστε μέσα στην ιστορία», επισημαίνοντας ότι μπροστά τους υψώνεται «το διαρκές σύμβολο της ελευθερίας, το Άγαλμα της Ελευθερίας».

Στην ομιλία του συνέδεσε συμβολικά το Άγαλμα της Ελευθερίας με το Άγαλμα της Αθηνάς που βρίσκεται στο Μπατλ Χιλ του Μπρούκλιν, σημειώνοντας ότι «από το Μπατλ Χιλ μέχρι αυτό το λιμάνι… η σοφία, η Αθηνά, χαιρετά την ελευθερία» και «ο αρχαίος και ο σύγχρονος κόσμος συνομιλούν, κάνουν διάλογο».

Υπογράμμισε ακόμη ότι μέσα από «διαλέξεις, πολιτιστικά προγράμματα και κοινοτικές εκδηλώσεις» των τελευταίων μηνών αναδείχθηκε «η βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην ελληνική και την αμερικανική επανάσταση», προσθέτοντας ότι όλες αυτές οι δράσεις αποτελούν «προοίμιο για την επόμενη εβδομάδα, όταν η 5η Λεωφόρος θα γίνει γαλανόλευκο ποτάμι».

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη πρέσβης Ιφ. Καναρά χαρακτήρισε την εμπειρία «απολύτως μοναδική». Περνώντας δίπλα από το Άγαλμα της Ελευθερίας, ανέφερε ότι «δεν μπορούμε παρά να αναλογιστούμε» πως πρόκειται για «σύμβολο ελπίδας και ευκαιρίας», καθώς και για «τους κοινούς δεσμούς που ενώνουν τα δύο έθνη μας, κοινά ιδανικά που ενέπνευσαν την αμερικανική ανεξαρτησία και τον ελληνικό αγώνα ανεξαρτησίας».

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι φετινές εκδηλώσεις είχαν «ειδική εκπαιδευτική συνιστώσα» με διαλέξεις και δημόσιες εκδηλώσεις που βοήθησαν ώστε «να μην τιμήσουμε μόνο την ιστορία αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους κοινούς δεσμούς και τη σημερινή σημασία τους».

Από την πλευρά του ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ν. Υόρκη, Κυριάκος Πογιατζής εξέφρασε υπερηφάνεια για τη συμμετοχή της Κύπρου στους εορτασμούς της 205ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, υπενθυμίζοντας ότι είχε προηγηθεί ειδική διάλεξη για «τη συμβολή της Κύπρου στον ελληνικό αγώνα ανεξαρτησίας».

Όπως ανέφερε, απευθυνόμενος στην ομογένεια «η δύναμη των χωρών μας και των κοινοτήτων μας είστε εσείς, οι άνθρωποι, που παρά την απόσταση της γεωγραφίας και τη διαφορά ώρας συνεχίζετε να μοιράζεστε τα μεγάλα ιδανικά του έθνους μας και της γλώσσας μας, μιας από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, ενώ οι διοργανωτές απηύθυναν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην ελληνική παρέλαση της Νέας Υόρκης στις 26 Απριλίου 2026, προβάλλοντας το μήνυμα ότι οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ιστορικής συνέχειας εξακολουθούν να συνδέουν την Ελλάδα, την Κύπρο και την αμερικανική ομογένεια.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόξενος της Ελβετίας στο Ν. Υόρκη Νικουλίν Γέγκερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ