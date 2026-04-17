Αεροπορικά καύσιμα: Πόσο κοντά είναι οι ακυρώσεις πτήσεων

Η προειδοποίηση του Fatih Birol για αποθέματα jet fuel μόλις λίγων εβδομάδων φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο ρίσκο για την Ευρώπη: όχι μόνο ακριβότερες πτήσεις, αλλά ακόμη και περιορισμούς.

Η δήλωση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, ότι η Ευρώπη ενδέχεται να έχει αποθέματα αεροπορικών καυσίμων για περίπου έξι εβδομάδες, δεν είναι μια ακόμη γενική προειδοποίηση για τις τιμές της ενέργειας. Είναι ένα σήμα κινδύνου με πολύ συγκεκριμένο timing: μέσα Απριλίου, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η περίοδος υψηλής ζήτησης για τις αερομεταφορές σε όλη την ήπειρο. Και αυτό αλλάζει εντελώς την ανάγνωση της κρίσης.

Σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις ενεργειακής έντασης, όπου το βασικό πρόβλημα ήταν το κόστος, εδώ τίθεται για πρώτη φορά τόσο καθαρά το ενδεχόμενο φυσικής στενότητας. Το jet fuel δεν είναι απλώς ένα ακόμη προϊόν διύλισης. Είναι κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει το πετρέλαιο με τον τουρισμό, τις μεταφορές και τελικά την οικονομική δραστηριότητα. Αν αυτός ο κρίκος πιεστεί, οι επιπτώσεις δεν μεταφράζονται μόνο σε ακριβότερα εισιτήρια, αλλά δυνητικά σε λιγότερες διαθέσιμες πτήσεις.

Η χρονική συγκυρία είναι καθοριστική. Από τα τέλη Απριλίου και μετά, οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν δραστικά τα δρομολόγιά τους, προετοιμαζόμενες για την θερινή κορύφωση. Τα αεροδρόμια γεμίζουν, τα slots «κλειδώνουν» μήνες πριν και η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί στα όρια της. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμη και μικρές διαταραχές στην προσφορά καυσίμων μπορούν να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές επιπτώσεις: καθυστερήσεις, επαναπρογραμματισμούς, ακόμη και ακυρώσεις.

Από που προμηθεύονται η Ευρώπη και η Ελλάδα αεροπορικά καύσιμα;

Για την Ευρώπη, το σενάριο αυτό αποκαλύπτει μια λιγότερο ορατή αλλά κρίσιμη ευπάθεια: την εξάρτηση όχι μόνο από το αργό πετρέλαιο, αλλά και από τα προϊόντα διύλισης, όπως το jet fuel. Παρότι σημαντικό μέρος της ζήτησης καλύπτεται από ευρωπαϊκά διυλιστήρια, η αγορά συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές, κυρίως από τη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κουβέιτ), την Ινδία, αλλά και τις ΗΠΑ, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις εξαγωγές καυσίμων προς την Ευρώπη.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης περιφερειακοί κόμβοι της Μεσογείου, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Αυτό σημαίνει ότι η επάρκεια jet fuel δεν εξαρτάται μόνο από την παραγωγή, αλλά από τη συνεχή ροή φορτίων μέσω κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το jet fuel είναι από τα πρώτα προϊόντα που πιέζονται όταν διαταράσσονται οι ροές. Δεν υποκαθίσταται εύκολα, ενώ η αγορά του λειτουργεί με συνεχή τροφοδοσία και όχι με μεγάλα αποθέματα. Όταν υπάρξουν καθυστερήσεις ή ανακατευθύνσεις φορτίων -ιδίως μέσω διαδρομών όπως τα Στενά του Ορμούζ ή η Διώρυγα του Σουέζ– η πίεση περνά γρήγορα από τις τιμές στη διαθεσιμότητα.

Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η χώρα δεν βασίζεται κυρίως σε εισαγωγές έτοιμου jet fuel, καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της από τα εγχώρια διυλιστήρια (όπως Motor Oil και HelleniQ Energy).

Πρόκειται για σύνθετες μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό, που σε κανονικές συνθήκες επαρκούν όχι μόνο για την εγχώρια κατανάλωση αλλά και για εξαγωγές.

Ωστόσο, η αυτάρκεια αυτή είναι σχετική. Τα ελληνικά διυλιστήρια λειτουργούν με εισαγόμενο αργό πετρέλαιο, με βασικές ροές από τη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία, Ιράκ), τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Αίγυπτος), την περιοχή της Κασπίας, αλλά και περιστασιακά από άλλες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εξαρτάται έμμεσα από τις ίδιες διεθνείς διαδρομές και κινδύνους που επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη. Σε περιόδους αιχμής, όπως το καλοκαίρι, μπορεί να απαιτηθούν και συμπληρωματικές εισαγωγές jet fuel από τη Μεσόγειο, εάν η ζήτηση ξεπεράσει την εγχώρια παραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δύσκολα θα βρεθεί πρώτη αντιμέτωπη με φυσική έλλειψη καυσίμων, όμως παραμένει πλήρως εκτεθειμένη στις διαταραχές της ευρωπαϊκής αγοράς. Αν οι ροές περιοριστούν ή αν άλλες χώρες αυξήσουν τη ζήτηση για εισαγόμενα φορτία, η πίεση μεταφέρεται άμεσα και στην εγχώρια αγορά, είτε μέσω τιμών είτε μέσω περιορισμών στη διαθεσιμότητα. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια οικονομία όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής δραστηριότητας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σε επίπεδο αεροδρομίων. Όπως ανέφερε ο νέος επικεφαλής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Απριλίου, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πιθανό αντίκτυπο στις αερομεταφορές, ο αντίκτυπος μέχρι στιγμής κρίνεται περιορισμένος. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά hubs – και ειδικά η Αθήνα – διαθέτουν διαφοροποιημένες πηγές τροφοδοσίας και μηχανισμούς διαχείρισης αποθεμάτων, που λειτουργούν ως «μαξιλάρι» σε βραχυπρόθεσμες διαταραχές. Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει προς το παρόν στρατηγικά αποθέματα, τόσο στις δεξαμενές του ΔΑΑ όσο και στα ελληνικά διυλιστήρια, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο άμεσων ελλείψεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες όπου διυλιστήρια μπορούν να μετατρέπουν απευθείας το αργό πετρέλαιο σε αεροπορικό καύσιμο. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, εάν προκύψει ευρύτερη πανευρωπαϊκή έλλειψη, η χώρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, καθώς στην αεροπορική δραστηριότητα καθοριστικό ρόλο παίζει και η επάρκεια καυσίμων στο αεροδρόμιο προορισμού. Όπως επισημάνθηκε, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, η αγορά καυσίμων δεν έχει περάσει σε φάση κρίσης επάρκειας σε επίπεδο λειτουργίας αεροδρομίων, αν και η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή ενόψει καλοκαιριού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το καλοκαίρι του 2026 δεν θα κριθεί μόνο από τις τιμές του πετρελαίου ή την πορεία της ζήτησης, αλλά από το αν η εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων θα αντέξει την πίεση. Γιατί αν το jet fuel γίνει ο «αδύναμος κρίκος» του συστήματος, τότε η ενεργειακή κρίση μπορεί να μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο αναμένεται σε κρίση μεταφορών.